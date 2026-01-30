La puntata di Un posto al sole del 30 gennaio si è conclusa con Damiano che ha chiarito a Rosa di non essere pronto alla convivenza. Una notizia che la donna ovviamente non prenderà benissimo, ma cosa succederà adesso nelle prossime puntate della soap di Rai 3?

Le anticipazioni degli episodi in onda dal 2 al 6 febbraio rivelano che Damiano capirà di aver sbagliato e proporrà a Rosa di vivere insieme a lei e al piccolo Manuel come una vera famiglia. Un lieto fine, quindi, che però nasconderà più di un'insidia.

La rabbia di Rosa

Nelle puntate attualmente in corso, Rosa ha affrontato Damiano senza esitazione, chiedendogli spiegazioni sulla sua indecisione riguardo alla convivenza.

Gli ha anche rinfacciato che, in passato, non aveva avuto gli stessi dubbi con Viola, con la quale era pronto ad andare a vivere insieme.

A quanto pare, Rosa ha colpito nel segno, mettendo l’uomo di fronte a un aut aut. Per lei, infatti, non ha più senso continuare a vivere ognuno a casa propria ed è arrivato il momento di portare la loro relazione a un nuovo livello. La sua determinazione spingerà Damiano a prendere finalmente una posizione: nelle prossime puntate deciderà, infatti, di andare a vivere con lei per dimostrarle che si sbaglia. Tuttavia, le cose potrebbero rivelarsi più complicate di quanto sembrino.

I dubbi di Damiano

Nelle prossime puntate di Upas, tutto sembrerà andare per il meglio.

Rosa sarà al settimo cielo quando scoprirà che Damiano ha deciso di andare a vivere con lei. I due daranno la notizia anche a Manuel, ma dietro questa apparente serenità si nasconde qualcosa di più.

Damiano, infatti, porterà avanti una sorta di recita: in realtà non è del tutto convinto della sua scelta, ma non avrà il coraggio di dirlo a Rosa.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 2 al 6 febbraio: una nuova cameriera al Vulcano, Eduardo inganna Clara

Gianluca resterà profondamente deluso quando scoprirà che al Vulcano è stata assunta Lorenza, una nuova ragazza. Intanto Alberto si vendicherà della nuova cameriera che ha preso il posto del figlio, mettendola in difficoltà in qualità di cliente difficoltoso, ruolo che gli riuscirà benissimo.

Durante una passeggiata nei vicoli di Napoli, Raffaele farà da guida a Eleanor. In quell’occasione, lei gli confiderà di avere un fratello scomparso, nato da una relazione tra suo padre e una donna napoletana durante la guerra.

Spinto da Silvia, Michele deciderà di affrontare Ferri per chiedere chiarimenti in merito al suo ruolo a Radio Golfo 99

Clara, ignara delle bugie di Eduardo, continuerà a illudersi di poter costruire una vita normale con lui. Nel frattempo l'uomo si preparerà al furto nella villetta con la sua nuova banda.

Mariella si renderà conto che dietro la facciata di allegria e menefreghismo di Bice si nasconde una grande solitudine.