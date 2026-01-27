Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 2 al 6 febbraio rivelano che Eleanor sta nascondendo a tutti il vero motivo della sua visita in Italia. La donna deciderà però di confidarsi con Raffaele.

Nel frattempo Rosa e Clara non riusciranno a capire cosa nascondono i loro compagni, mentre al Vulcano arriverà una nuova cameriera.

Raffaele scopre il segreto di Eleanor

Raffaele vestirà i panni dell’improvvisato cicerone per Eleanor, la turista americana che giorno dopo giorno si sta innamorando di Napoli. Tra vicoli, panorami mozzafiato e tradizioni partenopee, nascerà un’intesa speciale tra i due, nonostante le difficoltà linguistiche e l’ingombrante presenza di Renato, sempre pronto a intromettersi e a regalare siparietti esilaranti.

Proprio durante una passeggiata in uno degli angoli più suggestivi della città, Eleanor sentirà di potersi fidare di Raffaele e deciderà di aprirgli il suo cuore, rivelandogli il vero motivo che l’ha spinta a raggiungere l’Italia.

Eleanor è venuta a Napoli per trovare una persona

Attraverso alcune lettere del padre, Eleanor ha scoperto l’esistenza di un fratello italiano, nato da una relazione vissuta durante gli anni della guerra. Un legame di sangue rimasto nascosto per decenni, che ora la donna è determinata a riportare alla luce.

Per questa ricerca tanto delicata quanto dolorosa, Eleanor chiederà l’aiuto di Raffaele, affidandogli una missione carica di emozione e responsabilità. Tuttavia, un gesto impulsivo di Rosa rischierà di compromettere tutto.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 2 al 6 febbraio: Damiano illude Rosa, Eduardo a un bivio cruciale

Rosa sarà al settimo cielo dopo aver scoperto che Damiano ha deciso di tornare a vivere con lei. Quello che la donna ancora non sa, però, è che Damiano non è affatto convinto della sua scelta e nasconde dubbi profondi sul loro futuro insieme.

Clara sarà sempre più convinta che la vita con Eduardo stia finalmente prendendo la giusta direzione, ma la realtà potrebbe presto ribaltare ogni certezza. Sabbiese, infatti, si troverà davanti a una decisione cruciale: lasciarsi alle spalle il passato oppure intraprendere definitivamente la strada del crimine.

Spronato da Silvia, Michele troverà il coraggio di affrontare Roberto Ferri per chiedergli chiarimenti diretti sul suo ruolo all’interno di Radio Golfo 99.

Al Caffè Vulcano arriverà Lorenza, una nuova cameriera il cui ingresso non sarà affatto indolore. La sua presenza irriterà Gianluca e Alberto che, nel tentativo di difendere il figlio, renderà la vita della nuova arrivata un vero inferno.

Bice alternerà momenti di shopping compulsivo e allegria apparentemente immotivata ad altri più cupi, nei quali emergerà una profonda solitudine. Tra tutti, solo Mariella sembrerà accorgersi del suo disagio.