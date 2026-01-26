Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio si annunciano ricche di tensioni, rivelazioni e nuovi intrecci destinati a lasciare il segno. Nelle puntate in onda alle 20:50 su Rai 3, Raffaele si troverà sempre più coinvolto nelle richieste di Eleanor, ormai pronta a svelare il vero motivo della sua presenza a Napoli. Nel frattempo, Alberto prenderà di mira Lorenza, la nuova cameriera del Caffè Vulcano, mentre Gianluca sarà sempre più attratto da Anna.

Eleanor e il mistero che sta per svelarsi

Eleanor si avvicinerà sempre di più a Raffaele, trovando in lui un punto fermo e un confidente prezioso.

Il loro legame, ormai profondo e autentico, la spingerà a fare un passo decisivo: sarà pronta a rivelargli il segreto che l’ha condotta a Napoli, un mistero che aleggia da qualche giorno e che potrebbe cambiare gli equilibri attorno a lei. La donna gli chiederà aiuto, segno che ciò che sta per confessare non sarà affatto semplice da affrontare. Parallelamente, la vita degli altri protagonisti continuerà a complicarsi: Damiano, pur avendo accettato la convivenza con Rosa, mostrerà ancora molte incertezze; mentre Eduardo, sempre più leader della sua banda, dovrà decidere se oltrepassare un limite pericoloso; Clara, ignara delle sue bugie, continuerà a sperare in una normalità che rischia di sgretolarsi da un momento all’altro.

Raffaele, inoltre, potrebbe ritrovarsi in situazioni imbarazzanti, soprattutto a causa di un’involontaria interferenza di Rosa, che potrebbe metterlo in difficoltà con Eleanor.

Alberto prende di mira Lorenza

Nel frattempo, al Caffè Vulcano, l’arrivo di Lorenza come nuova cameriera creerà un vero terremoto emotivo. La giovane spegnerà le speranze di Gianluca, che si era illuso di poter conquistare di nuovo un posto nel locale, e questo lo porterà a cercare conforto nel padre Alberto. Quest’ultimo, però, reagirà in modo tutt’altro che equilibrato: per un discutibile senso di rivalsa, prenderà di mira proprio Lorenza, dando vita a tensioni che potrebbero degenerare. Gianluca, dal canto suo, troverà un’inaspettata sintonia con Anna, con cui la complicità crescerà giorno dopo giorno, aprendo la strada a un nuovo possibile legame.

Infine, Mariella e Guido cercheranno di sopravvivere alle manie di Bice.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alberto ha conosciuto Anna

Nelle precedenti puntate di Un Posto al Sole, trasmesse su Rai 3, Alberto ha offerto un passaggio ad Anna, una ragazza che frequenta il centro di disintossicazione dove suo figlio Gianluca sta seguendo un percorso di cura. Intanto, Michele ha scoperto che Elena ha rassegnato le dimissioni da Radio Golfo 99, proponendo proprio a lui di prendere il suo posto. Nel frattempo, a Napoli è arrivata Eleanor Price, una facoltosa signora americana che ha iniziato a entrare in affari con i coniugi Ferri per acquistare un’imbarcazione di lusso presso i Cantieri Flegrei Palladini.