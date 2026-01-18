Continuano le vicende dei protagonisti della soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 19 al 23 gennaio arriverà a Napoli una misteriosa cliente americana in grado di salvare le sorti dei cantieri. Raffaele vivrà dei momenti di grande sconforto a causa del suo distacco con Ornella mentre Eduardo sarà impaziente di fare soldi anche in modo poco pulito.

Il nuovo amministratore delegato

Dopo gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto Gennaro Gagliotti, Marina e Roberto appariranno sicuri del fatto che Chiara Petrone cambi atteggiamento nei loro confronti.

A sorpresa la giovane imprenditrice si mostrerà poco accomodante nei loro confronti e restia ad assecondare le loro aspettative. Arriverà anche Vinicio, accompagnato da Elena, per riprendere in mano le redini degli affari della sua famiglia. Nel corso di una nuova riunione, ci sarà la nomina del nuovo amministratore delegato, ancora ignoto, che sorprenderà tutti. I coniugi Ferri, dopo lo stupore iniziale, si metteranno in moto per riportare i Cantieri sul binario giusto e troveranno uno spiraglio di luce in una commessa da parte di una prestigiosa cliente americana. I due, emozionati, e in fibrillazione per la nuova commessa, si prepareranno ad accogliere la misteriosa cliente. Al contempo Elena stupirà sua madre e Roberto comunicando loro una decisione davvero inaspettata.

La nuova vita di Eduardo

Sabbiese, desideroso di fare soldi, continuerà a chiedere a Stella notizie su un nuovo colpo alle gioiellerie del quartiere, ignaro del fatto che lo zio della ragazza non nutre piena fiducia nei suoi confronti. Allo stesso tempo, l'aria in casa Picariello si farà sempre più irrespirabile. La convivenza sarà sempre più difficile da portare avanti tanto da spingere Clara a prendere una sofferta decisione. Rosa, seppur dispiaciuta dalla scelta della sua amica di volersi trasferire altrove, aiuterà Clara a cercare una nuova sistemazione. Sarà proprio in quel momento che si renderà conto che Damiano farà finta di non capire quale sia la soluzione migliore per tutti.

Alberto incontrerà nuovamente Anna, complice un passaggio sotto la pioggia e sarà intrigato dalla ragazza che frequenta lo stesso centro riabilitativo di Gianluca.

Il ragazzo scoprirà che suo padre ha chiesto informazioni sul suo conto e ne resterà parecchio infastidito. Non si esclude che l'incontro di Alberto con questa ragazza possa generare ancora di più attrito con Gianluca. È con molta probabilità che entrambi possano interessarsi alla ragazza e che proprio questo possa diventare un nuovo motivo di scontro tra padre e figlio.

Raffaele continuerà a soffrire per la sua separazione da Ornella. Il Portiere di Palazzo Palladini infatti sarà devastato dalla distanza non solo fisica che ha creato con sua moglie a causa della sua scelta di rimandare il pensionamento.

Al vulcano infine continuerà la diatriba tra Samuel e Nunzio. Il primo cercherà in tutti i modi di migliorare la sua immagine per superare il suo collega mentre il secondo diventerà sempre più popolare sul web tanto da suscitare la gelosia di Rossella.