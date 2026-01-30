Le puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 alle 20:50 dal 2 al 13 febbraio, promettono emozioni forti e colpi di scena che coinvolgeranno i protagonisti storici della soap partenopea. Eduardo si troverà ad affrontare decisioni cruciali che potrebbero stravolgere la sua vita e quella di chi gli sta accanto, mentre Rosa e Damiano, nonostante la scelta di andare a convivere, faticano a trovare il vero equilibrio. Intanto, la presenza della misteriosa turista americana Eleanor a Napoli si caricherà di significati sempre più profondi, portando in superficie verità nascoste e legami inaspettati.

Nel frattempo, Gianluca, sempre più coinvolto da Anna, dovrà fare i conti con l’ingerenza del padre Alberto e con nuove opportunità che potrebbero cambiare il suo destino.

Eduardo tra crimine e sentimenti, Rosa e Damiano sull'orlo del baratro

Le prossime settimane saranno cruciali per Eduardo: dopo aver preso il comando della banda e aver portato a termine un colpo nella villetta, si sentirà invincibile, ma il suo entusiasmo rischia di travolgere chi gli è vicino. Rino mette in discussione la sua leadership e Stella, ferita dall’atteggiamento freddo di Eduardo, compie un gesto avventato che potrebbe avere conseguenze pesanti per la famiglia Sabbiese. Eduardo, messo alle strette, dovrà decidere se continuare sulla strada dell’illegalità o se provare a redimersi, soprattutto quando la sua doppia vita rischierà di venire a galla con Clara e Rosa, ignare delle sue bugie.

Sul fronte sentimentale, Rosa e Damiano tentano il grande passo andando a vivere insieme, ma le tensioni non si placano. Lei è entusiasta, lui appare titubante e la loro relazione sembra sempre in bilico, sospesa tra sogni di felicità e la costante ombra del passato. La decisione di condividere la notizia della convivenza con la persona che amano di più rappresenterà un banco di prova che potrebbe unire o definitivamente dividere la coppia.

Eleanor svela il mistero, nuove alleanze e passioni al Vulcano

La misteriosa Eleanor Price, sempre più legata a Raffaele, deciderà di confidarsi con lui chiedendogli aiuto e, sostenuta dalla sua amicizia, si preparerà finalmente a rivelare il vero motivo della sua permanenza a Napoli.

Il tanto atteso incontro con la famiglia Buonocore, però, non avrà l’esito sperato, nonostante i tentativi di mediazione di Raffaele. Nel frattempo, la presenza di Colin si farà sentire, aggiungendo ulteriore tensione. Al Caffè Vulcano, l’arrivo della nuova cameriera Lorenza cambierà le dinamiche tra i personaggi: Gianluca dovrà rinunciare alle sue speranze con lei, ma troverà conforto e forse qualcosa di più nell’amicizia con Anna, la giovane restauratrice che continua ad affascinarlo. Silvia, sentendosi in colpa per gli errori passati, gli offrirà una seconda possibilità lavorativa, ma su Gianluca sembra incombere una nuova minaccia, proprio mentre il giorno di San Valentino si avvicina e Samuel e Nunzio preparano gesti romantici per Micaela e Rossella.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nell’episodio andato in onda il 30 gennaio, il rapporto tra Rosa e Damiano ha subito un duro colpo a seguito di un violento litigio, lasciando intravedere le prime crepe in una relazione che sembrava destinata a consolidarsi. Alberto, invece, ha ritrovato un inaspettato equilibrio grazie al riavvicinamento con il figlio, mentre Gianluca ha conosciuto Anna, una giovane restauratrice incontrata al centro di recupero alcolisti, che ha subito acceso in lui una scintilla d’interesse. La rivalità tra Nunzio e Samuel, infine, è esplosa in una contesa social che si è trasformata in una lite tanto comica quanto disastrosa, regalando momenti di leggerezza e ironia agli spettatori della soap.