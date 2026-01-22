Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3, segneranno l’ingresso di Eleanor Price, il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg che arriverà a Palazzo Palladini con un obiettivo ben preciso. La donna, che farà il suo debutto nell’episodio di venerdì 23 gennaio alle 20:50, si avvicinerà sempre di più a Raffaele, al quale chiederà aiuto rivelando un mistero che la riguarda da vicino. Nel frattempo, nelle prossime puntate, Renato continuerà a non fidarsi degli americani e sospetterà che il loro arrivo nasconda qualcosa di importante, alimentando un clima di curiosità e tensione nel condominio.

Eleanor Price arriva a Napoli con un obiettivo preciso

L’arrivo di Eleanor Price non passerà inosservato. La donna giungerà a Napoli accompagnata dai suoi assistenti, interpretati da Tim Daish ed Eleonora Pieroni, formando quel gruppo di americani che attirerà immediatamente l’attenzione degli abitanti di Palazzo Palladini. La loro presenza, elegante ma enigmatica, susciterà fin da subito qualche perplessità, soprattutto in Renato Poggi, che non riuscirà a scrollarsi di dosso l’idea che i nuovi arrivati stiano nascondendo qualcosa. Parallelamente, la presenza di Eleanor inizierà a intrecciarsi con le vicende dei Cantieri Flegrei Palladini e con il futuro dei Ferri. Marina e Roberto si troveranno infatti coinvolti in dinamiche che lasceranno intuire come l’arrivo della donna non sia affatto casuale.

Il suo interesse per gli affari della famiglia e per il destino dei Cantieri apparirà sempre più evidente, alimentando interrogativi e sospetti tra gli inquilini.

Il legame con Raffaele e il mistero che avvolge Eleanor

Con il passare degli episodi, Eleanor mostrerà un’attenzione crescente per Palazzo Palladini e instaurerà un rapporto sempre più stretto con Raffaele. Sarà proprio il portiere, con la sua naturale empatia, a diventare per lei un punto di riferimento. Raffaele accompagnerà Eleanor alla scoperta dei luoghi simbolo di Napoli, permettendole di immergersi nella cultura e nell’atmosfera della città, e questo contatto quotidiano farà nascere una confidenza inattesa. Proprio grazie a questo legame, Eleanor troverà il coraggio di aprirsi e di rivelare a Raffaele il vero motivo del suo soggiorno a Palazzo Palladini.

La donna gli confiderà un mistero che la riguarda da vicino e che richiederà il suo aiuto per essere affrontato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gennaro è stato arrestato

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Gennaro ha accoltellato Antonietta ed è finito in carcere. Intanto, Vincenzo è tornato a Napoli e ha chiesto subito al fratello la procura per gestire in prima persona gli affari di famiglia. Nel frattempo, Alice ha preferito rimanere a Londra, dove sta svolgendo uno stage. Spazio infine alle vicende di Elena, che ha comunicato a Marina e Roberto la sua intenzione di lasciare il lavoro a Radio Golfo 99.