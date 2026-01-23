Ursula Andress, celebre attrice svizzera e indimenticabile Bond girl, è stata coinvolta in una vicenda che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita personale ed economica. La star avrebbe perso quasi 20 milioni a causa di una truffa finanziaria. L’episodio ha destato particolare attenzione sia per l’entità della somma sia per il profilo internazionale della protagonista.

La truffa e le sue conseguenze

L’attrice, famosa per la sua interpretazione in uno dei primi film della saga di James Bond, si è ritrovata vittima di un raggiro che le ha causato una perdita economica considerevole.

La truffa, che ha coinvolto investimenti finanziari, ha portato Andress a subire un danno vicino ai 20 milioni. Il caso ha suscitato scalpore anche per la vulnerabilità mostrata da una figura pubblica di tale rilievo, sottolineando come anche i personaggi più noti possano essere esposti a rischi di questo tipo.

Ursula Andress: una carriera tra cinema e notorietà

Ursula Andress è conosciuta a livello mondiale soprattutto per il ruolo di Honey Ryder nel film ‘Agente 007 – Licenza di uccidere’, che l’ha consacrata come una delle Bond girl più iconiche della storia del cinema. La sua carriera si è sviluppata tra Europa e Stati Uniti, con partecipazioni a numerose pellicole di successo. L’episodio della truffa rappresenta un momento difficile in una vita segnata da successi professionali e grande popolarità.

Chi è Ursula Andress

Nata in Svizzera, Ursula Andress ha raggiunto la fama internazionale negli anni Sessanta grazie al cinema. Oltre al ruolo in James Bond, ha recitato in film come ‘La montagna dei sette falchi’ e ‘La decima vittima’. La sua immagine è rimasta legata al glamour e all’eleganza, rendendola una delle attrici più riconoscibili della sua generazione.