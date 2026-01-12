Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno sancito la loro riconciliazione in diretta nella puntata di Domenica In dell’11 gennaio 2026, ospiti nel salotto di Mara Venier. L’incontro ha segnato la fine di un periodo di tensione tra le due, culminato in un gelo mediatico durato quasi un anno.

Il momento della riconciliazione

Nel corso della trasmissione, madre e figlia hanno mostrato un riavvicinamento ufficiale. La pace è arrivata dopo mesi di silenzio e incomprensioni, e ha rappresentato un momento emotivamente significativo per entrambe.

La truffa subita da Gianna Orrù

Durante l’incontro televisivo, Gianna Orrù, oggi ottantottenne, ha fatto il punto sul processo relativo alla truffa subita tra il 2018 e il 2019. In quel periodo, ha versato oltre 335000 euro a un truffatore che prometteva investimenti vantaggiosi. L’uomo è stato condannato in primo grado a un anno con pena sospesa per truffa aggravata. Orrù ha dichiarato che il reato rischia di prescriversi e che non ha ricevuto alcun risarcimento. Ha aggiunto che un altro procedimento è in corso per calunnia aggravata, a causa di affermazioni fatte nei suoi confronti.

Le riflessioni di Gianna Orrù

Gianna Orrù ha riconosciuto il suo ruolo nella carriera della figlia, affermando di non pentirsi di averla sostenuta, ma ammettendo che forse avrebbe dovuto essere meno presente e prendersi più cura di sé stessa.

Ha espresso un senso di responsabilità verso Valeria, ma anche il desiderio di non annullarsi completamente.

Un anno prima: la tensione in diretta

Il riavvicinamento è avvenuto quasi un anno dopo l’ultima apparizione congiunta a Domenica In, avvenuta il 13 aprile 2025. All’epoca, Gianna Orrù aveva espresso rammarico per aver lasciato il suo lavoro per seguire la figlia, definendo la scelta “strategicamente sbagliata”. Valeria aveva tentato di ricucire il rapporto, chiedendo scusa e manifestando affetto, ma la madre aveva respinto l’approccio, sottolineando che le questioni private non andavano esposte in pubblico.

La riconciliazione in tv ha dunque rappresentato un momento di svolta, chiudendo un capitolo di tensione e aprendo una nuova fase nel rapporto tra madre e figlia.

Chi è Valeria Marini

Valeria Marini è una showgirl, attrice e conduttrice italiana, nota per la sua presenza in numerosi programmi televisivi e per la sua immagine iconica nel mondo dello spettacolo italiano.