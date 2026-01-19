Valeria Marini si è cimentata in alcune performance canore, diventate oggetto di ironia da parte di Fiorello nel suo programma radiofonico “La pennicanza”, segmento de “La volta buona”. La madre della showgirl, Gianna Orrù, ha ascoltato le esibizioni e si è schierata apertamente dalla parte del conduttore.

L'ironia di Fiorello

Fiorello ha proposto una versione ironica di “Brava” di Mina, interpretata da Valeria Marini, raccontando che la celebre cantante, pur restia a lasciare Lugano, si sarebbe messa in viaggio verso Roma dopo averla ascoltata.

“Che vieni a fare?”, avrebbe chiesto Fiorello, e Mina avrebbe risposto: “Io sono contro la violenza ma questa volta farò un’eccezione”. Successivamente, è stato trasmesso l’audio della performance di “Bambola” eseguita da Valeria Marini a Domenica In, accompagnato dalla battuta: “Signori, la bambola è morta!”.

Il commento di Gianna Orrù

Nel corso della trasmissione, Gianna Orrù ha ascoltato le esibizioni e ha commentato senza mezzi termini: “Ha ragione Fiorello a prendere in giro Valeria. Ma perché si mette a cantare? Vada a lezione, si studia e si impara a cantare, come tutte le cose”. Il giudizio è netto, sostenendo l’ironia del conduttore.

Chi è Valeria Marini

Valeria Marini è una showgirl, attrice e personaggio televisivo italiana, nota per la sua presenza in programmi di intrattenimento e per il suo stile glamour.

Ha partecipato a numerosi show televisivi e ha spesso attirato l’attenzione per la sua personalità e il suo modo di porsi in pubblico.

Al momento non risultano conferme indipendenti oltre al resoconto dell’agenzia Adnkronos.