Le prossime puntate turche di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, ruoteranno attorno a un evento destinato a sconvolgere più di una famiglia. Le anticipazioni turche annunciano che Yigit, dopo aver rivelato la sua vera identità e aver mandato in frantumi gli equilibri della villa, si rifiuterà categoricamente di concedere il divorzio a Lila. Ma non solo: in un gesto estremo e carico di rancore, pretenderà che Ender e Kaya, i suoi genitori biologici, si sposino immediatamente.

Yigit e Lila: un matrimonio che Halit vuole annullare, ma Yigit si oppone

La tensione esploderà quando, durante una festa, verrà alla luce la verità che Sahika ha scelto di rivelare nel modo più plateale possibile: Yigit è il figlio segreto di Ender e Kaya. La notizia, già di per sé destabilizzante, avrà un effetto ancora più devastante quando Halit scoprirà che il ragazzo è sposato con sua figlia Lila. Per Halit, quel matrimonio è inaccettabile: Lila ha preso una decisione enorme senza consultarlo e, soprattutto, ora si ritrova legata al figlio di due persone con cui lui ha un passato complicato. Per questo pretenderà che la figlia chieda subito il divorzio. Ma Yigit non ci sta. Ferito dal rifiuto di Lila e convinto che tutti lo stiano giudicando senza conoscerlo davvero, deciderà di opporsi con forza.

Il divorzio non è un’opzione: non vuole essere abbandonato di nuovo, né vuole che la sua storia venga cancellata come se non fosse mai esistita.

Ender e Kaya vengono costretti a sposarsi

Il rifiuto del divorzio, però, sarà solo l’inizio. Yigit, travolto da emozioni contrastanti e incapace di gestire la rabbia verso i genitori che lo hanno perso anni prima, farà una richiesta ancora più sconvolgente: Ender e Kaya devono sposarsi. Secondo lui, solo un matrimonio tra i due potrà dimostrare che lo considerano davvero parte della loro vita e che non lo hanno abbandonato per egoismo. Sarà un ultimatum che nascerà dal dolore, ma che metterà Ender e Kaya in una situazione drammatica. Entrambi saranno ancora scossi dalla rivelazione della paternità e non hanno avuto il tempo di elaborare il passato che li lega.

Ora, però, dovranno fare i conti con un figlio che pretende una riparazione simbolica e immediata, senza considerare le conseguenze emotive e familiari. Ender sarà combattuta tra il senso di colpa e la paura di perdere Yigit per sempre. Kaya, invece, cercherà di mantenere la calma, consapevole che dietro la rabbia del ragazzo si nasconde un bisogno disperato di sentirsi finalmente parte di una famiglia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sahika ha provato a sedurre Halit

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Sahika ha messo gli occhi su Halit e si è nascosta nel suo ufficio per cambiarsi d’abito, così da farsi trovare in sottoveste dall’imprenditore. Halit è rimasto sconvolto nel vedere una sconosciuta nel suo luogo di lavoro mentre si cambiava, ignaro del fatto che si trattasse della sorella di Kaya. Intanto, Yigit è stato assunto in azienda ed è arrivato in città con un unico obiettivo: entrare in contatto con la sua madre biologica, Ender, senza sapere che in realtà suo padre è proprio Kaya.