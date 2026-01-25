"Alcuni pensano che io sia la loro ragazza, voi siete fanatiche non state bene", questo lo sfogo di Zeudi Di Palma nei confronti di alcuni fan invadenti che pretendono di sapere tutto ciò che riguarda la vita privata della 24enne. Di palma ha poi precisato che il Grande Fratello è finito da tempo, quindi alcuni sostenitori devono abituarsi all'idea che non possono sapere tutto ciò che riguarda la sua vita privata.

Lo sfogo di Zeudi

Nella serata di sabato 24 gennaio, Zeudi Di Palma ha avviato una live su TikTok nella quale ha dato adito ad uno sfogo contro l'invadenza di alcune fan: "In questa community sembra che io sono fidanzata con loro.

Cioè loro pensano che io sono la loro ragazza, ma non è normale voi siete fanatiche non state bene. Quindi ben venga che non venite agli incontri che faccio. Anzi, vi mando un bacione e bye bye". "Io non sto con una determinata tipologia di persone perché mi dà fastidio. Mettete il caso che mi fidanzo, la mia persona non deve fare assolutamente delle scenate di gelosia se decido di andare a Dysneland con le mie amiche", ha poi aggiunto la 24enne.

Sebbene Zeudi sia abituata a vivere sotto i riflettori, al tempo stesso ritiene che a tutto ci sia un limite: "Il GF è close, finito, chiuso. Dovete svegliarvi, quindi non è che ora potete vedere tutti i cavoli miei". Infine Di Palma ha ammesso che con alcuni fan ha instaurato un legame più profondo: "Ci sono persone che mi aiutano e che sono tra di voi, io apprezzo tantissimo e di conseguenza si crea un rapporto lavorativo e umano più evoluto, così funziona la vita chi è sano lo capisce".

a me fa morire ZEUDI che fa il segno di close big brother alle sue fans che vivono ancora nel ricordo del gf #zeudiners pic.twitter.com/y7Zl1KvbT5 — Angelik 🪽 (@stronza2024) January 25, 2026

Il sostegno dei fan

Nei giorni scorsi, Zeudi Di Palma aveva già spiegato di essere sempre e solo lei a decidere cosa fare. In seguito all'ennesimo sfogo, diversi fan hanno deciso di farle sentire il loro sostegno.

Un utente ha scritto su X: "Zeudi ha deciso mandare a quel paese tutte quelle persone che sono ossessionate dalla sua vita privata". Un altro utente ha aggiunto: "Ha ragione quando dice che il reality show è finito da tempo". Tra gli utenti c'è chi ha sostenuto che era doveroso intervenire per mettere un freno a tutte le fan invadenti: "Se Zeudi decide di andare a Dysneland con le amiche e non vuole renderlo pubblico, è libera di farlo".

Infine c'è chi ha compreso le parole della 24enne rispetto al legame speciale che ha solamente con alcuni sostenitori: "È normale che ci si lega di più ad una persona rispetto che ad altre, non si possono paragonare le cose".