Sono passati molti mesi dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, per questo Zeudi Di Palma ci ha tenuto a ricordare a chi la segue sui social che non è più obbligata a condividere tutto della sua vita personale. Mentre era in diretta su TikTok, la ragazza ha spiegato ai fan che l'eccessiva curiosità che hanno sul suo privato la spinge a chiudersi e a non renderli partecipi di eventuali novità.

Le spiegazioni di Zeudi in live

Da mesi si rincorrono le voci su un presunto nuovo amore di Zeudi, e quasi sempre lei si è esposta per smentirle o per chiedere rispetto per la sua privacy.

Poche ore fa, mentre era in live su TikTok, la ragazza ha voluto spiegare perché non condivide molto della sua sfera privata e lo ha fatto con parole decisamente forti.

"Il Grande Fratello è finito, chiuso. Dovete svegliarvi, non esiste più. Non potete vedere tutto di me come prima, ok?", ha detto l'ex concorrente del reality di Canale 5 sul web.

a me fa morire ZEUDI che fa il segno di close big brother alle sue fans che vivono ancora nel ricordo del gf #zeudiners pic.twitter.com/y7Zl1KvbT5 — Angelik 🪽 (@stronza2024) January 25, 2026

Anche se in maniera velata, la giovane ha lasciato intendere che l'eccessiva curiosità dei fan sulla sua vita personale la spinge a non mostrare quasi nulla di quello che fa e soprattutto in compagnia di chi.

I commenti sui social

La presa di posizione di Zeudi è stata accolta molto bene dai suoi fan, soprattutto da chi non ha mai preteso che lei mostrasse tutto quello che fa sui social.

"Ha fatto bene a chiarire che il GF è finito", "Le persone che vivono ancora nel ricordo del GF dovrebbero sparire, basta", "Non ci sono più le telecamere 24 ore su 24 e la sua vita non è uno show", "Ha una vita, è giusto che tenga per sé quello che vuole", "La lente d'ingrandimento del GF non c'è più, la vita privata delle persone va rispettata", si legge su X in questi giorni.

Parole d'affetto per il fandom

Zeudi è molto affezionata ai suoi fan, in particolare a quelli che rispettano la sua privacy e la supportano senza pretendere nulla in cambio.

"Tra voi ci sono persone che mi aiutano tanto, si creano rapporti sani. Nella vita funziona così, ma solo chi è sano lo capisce", ha detto la ragazza nel corso di una diretta che ha fatto su TikTok lo stesso giorno in cui ha chiesto al suo fandom di smetterla di indagare sulla sua sfera sentimentale.