L'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato è finita da quasi un anno, ma Zeudi Di Palma e Shaila Gatta sono ancora molto amiche. Oggi, 23 gennaio, la ballerina ha voluto complimentarsi con l'ex Miss Italia per le foto che ha pubblicato su Instagram: i tre semplici scatti della giovane che bene un caffè hanno conquistato anche migliaia di fan.

L'affetto fuori dalla casa del Grande Fratello

Zeudi e Shaila hanno partecipato alla penultima edizione del Grande Fratello, ovvero quella che è andata in onda da settembre 2024 ad aprile 2025.

Se nella casa hanno avuto qualche battibecco, è all'esterno che le due ragazze stanno portando avanti un rapporto d'amicizia solido e sincero.

Poche ore fa, inoltre, l'ex Miss Italia ha pubblicato su Instagram tre scatti di un nuovo shooting e la ballerina è stata tra i primi a complimentarsi con lei scrivendole: "Sei bellissima".

Si shaila ti capisco ti capisco….é proprio bellissima….da togliere il fiato♥️♥️#zeudiners pic.twitter.com/Jk8AtK61cP — Sara 🤌 (@sara_papet11) January 23, 2026

L'amore dei fan per Zeudi

Le foto che Zeudi ha condiviso sul suo profilo Instagam poche ore fa, dunque, hanno conquistato sia Shaila che i suoi fan: in mezza giornata, infatti, questo post è stato apprezzato da oltre 37.000 utenti.

"Shaila ti capisco, lei è proprio bellissima", "Da togliere il fiato", "Non finirò mai di stupirmi della sua bellezza", "Stupenda, lascia senza parole", "La sua semplicità è inarrivabile", "Questa ragazza è così dolce", "Solo wow", "Amo la loro amicizia", "Mi inchino davanti a cotanta bellezza", "Semplicemente lei", "Bella è riduttivo", si legge su X in queste ore.

Il successo delle dirette su TikTok

Zeudi è stata tra le protagoniste indiscusse dell'edizione del Grande Fratello vinta da Jessica Morlacchi, e il suo successo è cresciuto fuori dalle mura più spiate d'Italia.

In questi mesi, infatti, la ragazza è diventata una vera e propria "star" di TikTok: le dirette che la modella fa quasi ogni giorno, infatti, sono seguite da migliaia di fan, gli stessi che non ci pensano due volte a inviarle somme di denaro molto importanti (in un'occasione c'è stata una donazione di 4.000 euro) per dimostrarle affetto e stima.

Di Palma lavora tanto anche nel mondo della moda e nel suo studio di tatuaggi, dove incontra le persone che l'hanno supportata nel reality e che continuano a seguirla tutt'ora in tutte le sue attività.