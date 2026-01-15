"Nessuno mi comanda, posso anche spengere tutto", queste le affermazioni di Zeudi Di Palma nel corso di una nuova live su TikTok. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti ribadito che tutto ciò che fa è perché se lo sente di fare e non perché riceve delle indicazioni dai suoi fan. Inoltre Zeudi ha ribadito che chi la vuole seguire sui social è libero di farlo, mentre chi non apprezza i suoi gesti può anche non seguirla più.

Le parole di Zeudi Di Palma

"Raga voi dovete capire una cosa che a me nessuno mi comanda, io posso tornare veramente nella posizione di prima.

Se la testa un giorno me lo dice, posso anche spengere tutto ma se non lo faccio è perché sto bene così; ma nessuno mi dirà mai cosa fare e non fare", ha esordito Zeudi Di Palma nel corso di una live su TikTok.

Ad un fan che invece le ha detto: "Tu puoi decidere tutto, noi siamo con te", la diretta interessata ha ribadito il suo concetto: "Grazie, ma sarà così. Io decido le cose: a chi sta bene e mi vuole seguire ok, ma io non mi faccio dire le cose dalle persone".

L'affetto dei fan dopo la partecipazione al GF

Grazie alla partecipazione al reality show di Canale 5, Zeudi ha acquistato un grande successo.

La ragazza è arrivata nella casa del Grande Fratello Vip dopo rispetto ai concorrenti iniziali, ma grazie al suo carattere è riuscita a conquistare tantissimi fan anche fuori dall'Italia in particolare dal Brasile. L'ex Miss Italia all'interno del programma è stata più volte messa in discussione per alcuni suoi atteggiamenti, ma i suoi fan non hanno mai dubitato di lei. Addirittura Zeudi è stata ad un passo dal vincere il reality grazie al supporto dei suoi sostenitori.

Terminato il programma, la 24enne ha continuato ad avere un grande seguito tanto che diversi fan hanno avviato delle donazioni per farle avere i soldi del mancato montepremi del GFVip. Zeudi ha organizzato dei tour anche fuori dall'Italia per ringraziare i fan di questo loro affetto. Ad un anno dalla fine del GF in cui ha partecipato Di Palma, la 24enne di Scampia continua ad essere ancora molto seguita.