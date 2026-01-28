"Lei gioca sul suo orientamento, è molto furba", questo il commento di Alessandro Rosica su Zeudi Di Palma nel corso di una live su TikTok. Il diretto interessato ha anche criticato i sostenitori della 24enne definendoli dei "fanatici", poiché stando alle informazioni in suo possesso spesso farebbero dei regali molto costosi alla loro beniamina pur non potendoseli permettere.

Le dichiarazioni di Rosica

Martedì 27 gennaio, l'esperto di gossip Rosica in una live su TikTok ha risposto ad alcune domande da parte dei follower. Tra i vari utenti c'è chi gli ha chiesto cosa pensa di Zeudi Di Palma, così il diretto interessato ha detto: "Di lei ne ho parlato poche volte.

Voglio aprire questa parentesi, lei ha un fandom molto malato. Le fanno regali assurdi; ho sentito gente che ha trascurato le utenze per fare il regalo a lei. Si tratta di regali forti". E ancora: "Lei gioca sul suo orientamento, perché io lo so bene che lei non è quello che racconta. È una grandissima bugiarda e usa il fandom lgbt per una questione d i hype. Zeudi è una grandissima furba ragazzi. Quand'è uscita dal Grande Fratello ha fatto anche 200 mila euro al mese, uno schifo".

Che goduria. TUTTI sanno chi sei veramente.

FALSA, FURBA e BUGIARDA.

Non esiste nulla di autentico in ció che mostri attraverso i social.

Una grande donna ti aveva giá sgamata più di un anno fa. Puó nascondersi e mentire quanto vuole ma dalla verità non puó scappare. pic.twitter.com/FZyzrUsl7v — 🌻 𝓢𝓸𝓵𝓮𝓲𝓵 🌻 (@sunstateofmind_) January 27, 2026

Cosa pensano gli utenti del web

Le parole di Rosica nei confronti di Zeudi non sono passate inosservate su X.

D'altronde la 24enne dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 ha avuto un grandissimo seguito, ma c'è anche chi continua a criticarla in quanto è un personaggio divisivo.

Un utente si è schierato dalla parte dell'esperto di cronaca rosa: "Che goduria. Tutti sanno chi sei veramente: falsa, furba e bugiarda. Non esiste nulla di autentico in ciò che mostri attraverso i social. Una grande donna ti aveva già sgamata più di un anno fa. Puoi nasconderti e mentire quanto vuoi, ma dalla verità non puoi scappare". Un altro utente ha commentato: "È da più di un anno che la beccano con gli uomini, ma continuano a credere alla storiella che racconta dal GF". Un ex telespettatore del reality ha affermato: "Sostengo ciò che dice Rosica dell'orientamento di Zeudi da più di un anno".

Un fan di Zeudi ha invece fatto una precisazione: "A noi non importa nulla del suo orientamento". Infine c'è chi ha commentato: "Io vorrei commentare il fandom di Zeudi che è spesso esagerato e lo si vede dai regali costosi che le fa". Un altro sostenitore dell'ex gieffina ha tagliato corto: "Noi non siamo né malati né ossessionati da Zeudi. Le facciamo i regali solo perché ce lo sentiamo di farlo, nessuno ha mai trascurato la propria vita privata e soprattutto ognuno dona ciò che può quando c'è una raccolta".

Il percorso di Zeudi al GF

Il GF è terminato da ormai un anno, ma alcuni concorrenti continuano ad essere al centro del clamore.

L'ex Miss Italia era arrivata nella casa più spiata d'Italia e subito si era parlato della conoscenza avuta lontano dai riflettori con Alfonso D'Apice.

All'interno del programma sembrava che tra Zeudi e Alfonso ci fosse un certo feeling, tanto che fra i due c'era stato un bacio a stampo. In puntata, però, la diretta interessata disse che non era arrivato di sua spontanea volontà. A seguire la ragazza aveva instaurato un bellissimo rapporto con Helena Prestes, tanto che sembrava che fra le due potesse nascere una relazione amorosa. Nel momento in cui la modella brasiliana venne eliminata, Di Palma si avvicinò ad Javier Martinez. In seguito al ritorno in casa di Helena, quest'ultima si fidanzò con Javier (con la quale tutt'ora convive e sogna un futuro insieme). Per questo motivo che la 24enne di Scampia in diverse occasioni è stata messa in discussione per il suo orientamento, ma la diretta interessata ha sempre respinto le critiche al mittente.