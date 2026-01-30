Nelle ultime ore in rete si è parlato molto di Zeudi Di Palma e della persona con la quale sarebbe in vacanza a Parigi. Se Biagio D'Anelli ha affermato con certezza che l'ex concorrente del Grande Fratello sarebbe in Francia con un fidanzato, Deianira Marzano ha smentito tutto sostenendo che la giovane le avrebbe confidato di essere attratta esclusivamente dalle donne, quindi tutte quelle che stanno circolando sarebbero notizie false.

Il botta e risposta tra gli esperti di gossip

Il 30 gennaio sul web si è detto e scritto di tutto su Zeudi e sulla sua vita sentimentale, e ciò è successo nonostante lei non abbia proferito parola a riguardo.

Biagio D'Anelli è stato il primo a esporsi raccontando che l'ex Miss Italia sarebbe fidanzata con un ragazzo da tempo e proprio con lui sarebbe in vacanza a Parigi.

A contraddire l'esperto di gossip è stata Deianira Marzano, che tramite il suo account social ha svelato: "Smentisco totalmente questa notizia. Io l'ho conosciuta l'altro giorno, abbiamo parlato e mi ha detto in modo chiaro che non è interessata ai ragazzi".

L'influencer, inoltre, ha aggiunto che a questa conversazione avrebbe partecipato anche la mamma di Di Palma e che tutte le voci che stanno circolando su un presunto nuovo amore sarebbero false e messe in giro dagli haters.

I commenti dei fan di Zeudi

Zeudi è riuscita a far parlare di sé pur non esponendosi in prima persona, e questo sta facendo esultare i suoi tantissimi fan.

"Come ci fai divertire tu, nessuno", "Oggi è proprio una bella giornata", "Per lei ne vale sempre la pena", "Per fortuna esiste ancora la comprensione", "Zeudi ama le donne e basta vedere come le guarda", "Finitela di inventare cavolate su un presunto fidanzato", "Smettetela di parlare a vanvera della sua vita", "Zeudi è libera di fare quello che vuole", "Noi siamo sempre con te, a prescindere dalla persona che avrai affianco", "Ti amiamo", "Lasciatela in pace", si legge su X il 30 gennaio.

Il successo su Twitch

In diverse occasioni Zeudi ha detto che ci tiene alla sua privacy, soprattutto quando qualche fan ha superato il limite diventando invadente.

La ragazza sta cercando di affermarsi nel mondo della moda, ma attualmente è sui social che sta spopolando: in questi giorni, infatti, l'ex Miss Italia è stata eletta la seconda streamer con il maggior numero di nuovi abbonati su Twitch Italia.