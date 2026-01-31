Rientrata a casa da una vacanza tra Londra e Parigi, Zeudi Di Palma ha fatto una lunga chiacchierata con i fan su Twitch. Al termine dell'ennesima live seguitissima e commentatissima dai suoi sostenitori, la modella ha deciso di dedicare dolci parole a quelle che lei stessa ha definito una "community" che la supporta e le dà amore da più di un anno senza pretendente nulla in cambio.

Il dolce messaggio di Zeudi per il fandom

Il legame tra Zeudi e i suoi fan è sempre più forte, e a confermarlo sono le bellissime parole che la ragazza ha scelto l'altra sera per fare una dedica a tutte le persone che la seguono a distanza.

"Grazie per tutto, per amarmi e per stami vicini. Sono grata del tempo e dell'affetto che mi date ogni giorno, sono super entusiasta della mia community. Grazie a chi segue le mie live e la mia vita", ha detto l'ex Miss Italia prima di dare la buonanotte.

Questo messaggio ha colpito tutti gli utenti che da mesi sostengono Di Palma sui social, dalle dirette su TikTok a quelle su Twitch, dove è diventata una delle streamer con il maggior numero di nuovi abbonati proprio grazie al suo fandom.

La reazione dei fan

Zeudi ha ringraziato la sua community anche con una foto su X che in meno di 24 ore ha ottenuto più di 3.000 mi piace e centinaia di commenti.

"Grazie a te per condividere tutto con noi", "Grazie per dedicarci tempo e per essere così divertente", "Vederti felice rende felici anche noi", "Piccola", "Noi ti amiamo", "Con te la vita è più bella", "Sei una ragazza magica", "Ti voglio bene", "Anima bella", "Sei unica", "Stasera ci hai fatto sbellicare dalle risate", "Live pazzesca, ci eri mancata", "Ti meriti tutto", "Meravigliosa", "Sempre con te", si legge sotto al post che l'ex Miss Italia ha pubblicato sul web lo scorso 30 gennaio.

Gli incontri con le fan fuori dall'Italia

L'altra sera Zeudi è tornata in live dopo qualche giorno d'assenza: la ragazza, infatti, ha trascorso un breve periodo a Londra e poi ha fatto una toccata e fuga a Parigi.

In entrambe le città, però, Di Palma ci ha tenuto ad incontrare le persone che la supportano da lontano: alcune di queste "reunion" sono state immortalate e la stessa modella le ha documentate sui social per ringraziare la sua community internazionale.