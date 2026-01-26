Zeudi Di Palma è seguitissima sui social e quasi ogni giorno intrattiene i suoi fan in live su Twitch o su TikTok. Di fronte alle domande invadenti di una parte del suo fandom, però, l'ex concorrente del Grande Fratello ha reagito con stizza: la ragazza ha definito "folli" le persone che vogliono sapere tutto della sua vita, soprattutto di un eventuale nuovo amore o i frequentazioni che lei preferisce tenere per sé.

La replica stizzita di Zeudi

Non è la prima volta che Zeudi si trova costretta a mettere un freno alla curiosità dei suoi fan, in particolare a quelli che insistono nel chiederle spiegazioni su quello che fa e soprattutto in compagnia di chi.

Di fronte all'ennesima domanda sulla sua sfera privata, l'altro giorno Di Palma ha avuto una reazione che ha fatto molto discutere.

"Voi non state bene con la testa, siete folli. Io non sono la vostra fidanzata, tutto questo non è normale. Siete solo fanatiche e sapete che vi dico? Non venite agli incontri che faccio, bye bye. Il Grande Fratello è finito, non potete sapere tutto della mia vita. Più fate così, più io mi chiudo a riccio", ha detto l'ex Miss Italia mentre era in diretta su Twitch.

Z "Più fate così più io non vi faccio vedere la mia vita privata perché mi chiudo a riccio e non mi apro più"



E posso dire che è quello che intendevo quando ho scritto dopo il caos che avete fatto x la chat con le londinesi e tutto il resto.

Così facendo ci rimettiamo tutti pic.twitter.com/JhX19Oj0mM — Zoe (@Zoe3100) January 24, 2026

I commenti su X

La sfuriata di Zeudi è stata accolta e condivisa dalla parte del suo fandom che rispetta la sua privacy, un po' meno da chi è curioso di sapere tutto di lei.

"Non è giusto che per colpa di alcuni ci rimettiamo tutti, basta", "Smettetela e lasciatela stare", "Non si deve generalizzare, non siamo tutte così", "Il comportamento di quelle fan è dannoso per tutti", "Lasciatela libera, non è normale che controllate tutto quello che fa", "Ha ragione, siete proprio fanatiche", "Fa bene a chiudersi, non ve la meritate", si legge su X.

Le critiche di alcuni utenti

Sui social c'è anche chi non ha gradito lo sfogo di Zeudi, soprattutto sapendo il rapporto che ha con il suo fandom da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello.

"Finché le fanno regali va tutto bene", "Quando le mandano soldi non si lamenta, adesso per due domande sono diventate invadenti", "Chi semina vento raccoglie tempesta", "Ha sempre portato avanti una farsa, stupido chi le ha creduto", "L'ho detto mesi fa che si sarebbe ribellata al suo stesso fandom, e andrà sempre peggio", si legge su X.