Non accenna a placarsi il successo di Zeudi Di Palma sui social: da quando ha concluso l'avventura al Grande Fratello, la ragazza ha cominciato a spopolare sul web, dove è seguitissima. In questi giorni si è diffusa la notizia che l'ex Miss Italia è al secondo posto nell'elenco degli streamer con più abbonati su Twitch Italia, e il merito di tutto questo è delle tantissime persone che supportando la giovane a distanza.

L'exploit sui social dopo il Grande Fratello

Anche se è passato quasi un anno dalla fine della sua esperienza al Grande Fratello, Zeudi Di Palma è ancora uno dei personaggi più chiacchierati.

In questi giorni, per esempio, la pagina Instagram di Replay News ha pubblicato la top 5 degli streamer con più abbonati su Twitch Italia e l'ex Miss Italia è al secondo posto.

Nell'ultimo mese, infatti, la giovane è riuscita a scalare quest'importante classifica nella quale figurano anche Dario Moccia, Il Rosso e Gianmarco Tocco.

In soli 30 giorni, dunque, Zeudi ha incrementato il numero degli abbonati al suo account di 14.973 utenti e questo le ha permesso di diventare la seconda streamer più seguita all'inizio del 2026.

Top 5 Streamer con più abbonati in Italia su Twitch.. E che ve lo dico a fare ❤️

Andate sul post IG ecco il linkhttps://t.co/2I2lTSJVaG…#zeudiners #zeudi #zeudidipalma pic.twitter.com/vZRgZM8wiH — FilippoFish🐠Zè🖤💙 (@Felix7417) January 28, 2026

La gioia dei fandom di Zeudi

Zeudi ha molto successo sui social e nell'ultimo periodo sta spopolando soprattutto su Twitch, dove quasi ogni giorno fa dirette per chiacchierare con i suoi fan.

"La seconda streamer con più abbonati, che ve lo dico a fare", "Siamo un fandom fenomenale", "Questi risultati sono folli"; "Una regina, da sempre", "L'amore per lei aumenta anziché diminuire", si legge su X in questi giorni.

Lo sfogo contro i fan troppo invadenti

Di recente sul web si è parlato di Zeudi anche per la posizione che ha preso contro una parte del suo fandom.

Stufa dalle continue richieste di chi vorrebbe sapere tutto della sua vita, soprattutto di quella privata, l'ex concorrente del Grande Fratello ha detto: "Io non sono la vostra fidanzata, alcuni di voi sono davvero folli. Più mi chiedete le cose, più io mi chiudo a riccio e non vi dico niente. Il reality è finito, chiuso. Non dovete sapere tutto di me, più che fan siete fanatiche. Non state bene con la testa, vi dovete svegliare e imparare a farvi i fatti vostri".