Da giorni i fan di Affari Tuoi si chiedono se c'è qualcosa di più tra Martina Miliddi e Stefano De Martino. I due sembrano sempre più complici in tv, quindi tra il pubblico c'è chi ha cominciato a fantasticare su un possibile flirt in corso. In realtà, la ballerina è fidanzata da molti anni con un ex collega del napoletano: si tratta di Spillo, coreografo e danzatore professionista di Amici.

Le scenette su Rai 1 incuriosiscono il pubblico

Da alcune settimane Martina è entrata nel cast di Affari Tuoi e sembra essersi ambientata già molto bene.

Le ultime puntate che sono andate in onda su Rai 1, in particolare, hanno visto la ballerina sbizzarrirsi tra assoli molto sensuali e siparietti con Herbert o con Stefano.

La ragazza sembra avere una bella complicità con il conduttore del programma, tant'è che lo provoca spesso davanti alle telecamere con balletti e baci sulla guancia: tutto questo è bastato per dare il via ad una serie di chiacchiere sulla natura del loro legame.

Sui social c'è chi ha cominciato ad ipotizzare un flirt in corso tra Miliddi e De Martino, ma chi segue la giovane da tempo sa come stanno davvero le cose.

La convivenza con il collega Spillo

Cosa c'è davvero tra Martina e Stefano? La risposta a questa domanda dei fan di Affari Tuoi è nulla se non un bel rapporto professionale.

Come ha dichiarato la ballerina in diverse interviste, nel suo cuore è impegnato da molti anni: la ragazza fa coppia con Spillo, nome d'arte di un noto coreografo e danzatore professionista di Amici.

I due convivrebbero da tempo a Roma e c'è chi sostiene di aver visto lui dietro le quinte del programma di Rai 1 condotto da De Martino.

Il legame da Amici ad Affari Tuoi

Martina e Stefano si sono conosciuti molti anni fa, per la precisione quando lei era un'allieva di Amici e lui era giudice del serale.

Le strade professionali di Miliddi e De Martino si sono incrociate di nuovi la scorsa estate perché la ragazza ha partecipato allo spettacolo che lui ha portato in giro per le arene e i teatri di tutta Italia.

Qualche mese dopo la ballerina è entrata nel cast fisso di Affari Tuoi e in poco tempo è diventata la risposta della Rai a Samira Lui, volto femminile de La ruota della fortuna.