Da giorni i fan di Affari Tuoi si chiedono se c'è qualcosa di più tra Martina Miliddi e Stefano De Martino. I due sembrano sempre più complici in tv, quindi tra il pubblico c'è chi ha cominciato a fantasticare su un possibile flirt in corso. In realtà, la ballerina è fidanzata da molti anni con un ex collega del napoletano: si tratta di Spillo, coreografo e danzatore professionista di Amici.
Le scenette su Rai 1 incuriosiscono il pubblico
Da alcune settimane Martina è entrata nel cast di Affari Tuoi e sembra essersi ambientata già molto bene.
Le ultime puntate che sono andate in onda su Rai 1, in particolare, hanno visto la ballerina sbizzarrirsi tra assoli molto sensuali e siparietti con Herbert o con Stefano.
La ragazza sembra avere una bella complicità con il conduttore del programma, tant'è che lo provoca spesso davanti alle telecamere con balletti e baci sulla guancia: tutto questo è bastato per dare il via ad una serie di chiacchiere sulla natura del loro legame.
Sui social c'è chi ha cominciato ad ipotizzare un flirt in corso tra Miliddi e De Martino, ma chi segue la giovane da tempo sa come stanno davvero le cose.
La convivenza con il collega Spillo
Cosa c'è davvero tra Martina e Stefano? La risposta a questa domanda dei fan di Affari Tuoi è nulla se non un bel rapporto professionale.
Come ha dichiarato la ballerina in diverse interviste, nel suo cuore è impegnato da molti anni: la ragazza fa coppia con Spillo, nome d'arte di un noto coreografo e danzatore professionista di Amici.
I due convivrebbero da tempo a Roma e c'è chi sostiene di aver visto lui dietro le quinte del programma di Rai 1 condotto da De Martino.
Il legame da Amici ad Affari Tuoi
Martina e Stefano si sono conosciuti molti anni fa, per la precisione quando lei era un'allieva di Amici e lui era giudice del serale.
Le strade professionali di Miliddi e De Martino si sono incrociate di nuovi la scorsa estate perché la ragazza ha partecipato allo spettacolo che lui ha portato in giro per le arene e i teatri di tutta Italia.
Qualche mese dopo la ballerina è entrata nel cast fisso di Affari Tuoi e in poco tempo è diventata la risposta della Rai a Samira Lui, volto femminile de La ruota della fortuna.