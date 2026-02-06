L'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha rivoluzionato il palinsesto della Rai: a partire dal 6 febbraio, infatti, su tutti i canali della rete andranno in onda programmi dedicati alle gare del giorno. Questo venerdì, ad esempio, Affari Tuoi lascerà spazio alla cerimonia di apertura che si svolgerà allo Stadio San Siro: Stefano De Martino e i pacchisti, però, torneranno sabato 7 alle ore 20:45.

Cambia la programmazione di Affari Tuoi

Oggi, 6 febbraio, Affari Tuoi non andrà in onda e il motivo è semplice: su Rai 1 sarà trasmessa la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, quindi i telespettatori potranno seguire tutto quello che accadrà a San Siro in diretta.

Fino al 22 febbraio ci saranno diverse variazioni nel palinsesto delle reti Rai, e il tutto per permettere agli appassionati di sport di guardare le gare e di ricevere aggiornamenti live.

La trasmissione condotta da Stefano De Martino, però, tornerà già sabato 7 al solito orario: lo show che mette in palio fino a 300.00 euro ogni sera, dunque, riposerà solo un giorno.

L'equilibrio con La Ruota della Fortuna

All'inizio della stagione televisiva in corso si parlava di vittorie schiaccianti da parte di Canale 5 nell'access prime time: tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, infatti, c'era una differenza di ascolti abbastanza importante (si è arrivati anche al 10% di share).

Con il passare dei mesi, però, il programma di Stefano De Martino ha colmato questo gap apportando qualche novità, a partire dall'ingresso nel cast fisso di Herbert Ballerina (comico e spalla del conduttore) e di Martina Miliddi (la risposta Rai a Samira Lui).

Gli ascolti della puntata del 5 febbraio

Nell'ultimo periodo, dunque, i due programmi che vanno in onda nell'access prime time hanno raggiunto un sostanziale equilibrio negli ascolti.

Le puntate che sono andate in onda giovedì 5 febbraio, per esempio, hanno fatto registrare numeri più o meno identici: sia La Ruota della Fortuna che Affari Tuoi hanno tenuto davanti allo schermo 4,8 milioni di spettatori, e l'unica piccola differenza sta nello share (22,2% per Gerry Scotti e 22,4% per Stefano De Martino).