Al Bano, ospite nel salotto di Verissimo, ha affrontato con sincerità il tema della separazione da Romina Power, ufficializzata nel 1999. Il cantante ha raccontato di aver attraversato un periodo doloroso, ma di aver sempre avuto la consapevolezza che quella “favola” prima o poi sarebbe finita. Ha definito il loro rapporto “straordinario”, costruito tra sacrifici e successi condivisi, e ha ammesso che non è stato facile superare la rottura, ma che alla fine è riuscito a farcela.

Il successo di “Felicità”

Al Bano ha poi commentato con ironia le parole di Romina, che aveva definito “banale” il brano Felicità.

Il cantante ha risposto con leggerezza: “Quante ne vorrei canzoni banali così… milioni e milioni di persone che ancora oggi dopo 42 anni amano e impazziscono per quella canzone”. Ha aggiunto un aneddoto: Romina una volta gli chiese perché, quando cantava da sola, non succedeva nulla, mentre insieme ottenevano il successo. “Fatti una domanda e datti una risposta. È felicità sia”, ha concluso, sottolineando l'intesa che li ha contraddistinti.

Un legame indissolubile e una nuova fase

Nonostante la fine della loro unione, Al Bano ha speso parole di profondo riconoscimento per Romina: l’ha definita “brava, eccezionale” e le ha attribuito il merito di avergli regalato “sentimenti straordinari”. Ha ricordato che, pur non sapendo quanto sarebbe durato il loro matrimonio, non voleva perdere nulla di quell’unione.

Ha descritto il loro feeling come qualcosa di unico, capace di dargli una carica emotiva quotidiana che non è mai svanita. Ha infine accennato alla sua attuale vita sentimentale, definendola una “nuova primavera”, in riferimento ai 25 anni trascorsi al fianco di Loredana Lecciso.

L'intervista a Verissimo ha ripercorso momenti significativi della vita del cantante, confermando alcuni passaggi chiave come il riferimento alla “nuova primavera” e alla lunga relazione con Loredana Lecciso.