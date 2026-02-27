Alicia Keys ha calcato il palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2026, duettando con Eros Ramazzotti sulle note de “L’Aurora”. Durante la performance, la cantante ha fatto ricorso a un gobbo con una trascrizione fonetica del testo italiano, un espediente che non è passato inosservato, generando curiosità tra il pubblico e sui social. L’accostamento è stato immediato: lo stesso stratagemma era stato adottato da Mariah Carey durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026.

Il duetto e il supporto fonetico

La performance di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti si è svolta nel corso della terza serata del Festival.

Per la prima volta dal vivo, la star internazionale si è cimentata con il canto in italiano. Al fine di gestire al meglio la pronuncia, ha letto dal gobbo una trascrizione fonetica del testo, con sillabe adattate alla pronuncia (“Sah‑Rah, Sah‑Rah, L’Ow‑Roh‑Rah”). Questo accorgimento le ha permesso di mantenere la fluidità dell’esecuzione, evitando inciampi linguistici.

Un espediente già noto

L’uso del gobbo con trascrizione fonetica non rappresenta una novità assoluta. Era già stato impiegato da Mariah Carey in occasione dell’esecuzione di “Nel Blu, dipinto di Blu” alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Anche in quella circostanza, la cantante si era affidata a una guida visiva per affrontare con sicurezza il testo in lingua italiana.

Reazioni e contesto

Il momento ha catturato l’attenzione del pubblico e dei social media, dove sono rapidamente circolati meme e commenti ironici. Molti hanno riconosciuto nella scena un’immagine familiare, sottolineando come anche le voci più celebri possano necessitare di un piccolo ausilio quando si confrontano con una lingua straniera.

Chi è Alicia Keys

Alicia Keys è una cantautrice, musicista e produttrice statunitense, insignita di diciassette Grammy Awards. Possiede origini italiane, discendendo da nonni siciliani, un legame che ha desiderato celebrare esibendosi in italiano sul palco dell’Ariston.