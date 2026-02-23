Oggi, 23 febbraio, è andato in onda un daytime di Amici quasi interamente dedicato al chiarimento tra Riccardo e Alessio sul gesto volgare che il cantante ha fatto e che in tanti pensavano fosse una presa in giro per il ballerino. Mentre si confrontava con il compagno di classe, però, l'alunno di Emanuel Lo ha svelato che sta rivivendo lo stesso incubo dell'anno scorso: si è infortunato a poche settimane dall'inizio del serale e rischia di rimanere fuori per la seconda volta.

La confidenza di Alessio che spiazza il pubblico

Da circa tre settimane Alessio non si esibisce per un problema fisico mai precisato, ma nelle ultime ore è stato lui stesso a esporsi sul periodo difficile che sta vivendo all'interno della casetta.

Dopo che Riccardo gli ha chiesto un confronto per capire perché non si è avvicinato a lui nei giorni in cui è scoppiata la polemica sul suo gesto volgare, il ballerino di Amici ha detto: "Non ti ho cercato perché non mi è venuto. Forse ho sbagliato, ma tu e gli altri dovete capire che adesso non ci sto con la testa".

"Mi sono fatto male prima del serale proprio come l'anno scorso, non riesco a pensare ad altro", ha concluso il titolare della scuola davanti alle telecamere.

La reazione dei fan di Amici

Chi segue Amici l'aveva intuito che l'assenza di Alessio nelle ultime tre puntate era legata ad un infortunio, ma la conferma ufficiale è arrivata solo dal daytime del 23 febbraio.

"Alessio ha detto che si è fatto male, è finita", "Poverino, è davvero sfortunato", "Come si è fatto male un'altra volta?

Non ci posso credere", "Quel ragazzo sta giù perché è infortunato e Riccardo pretendeva pure che andasse a parlargli, follia", "Spero che si riprenderà in tempo", "Trovo assurdo che a chiedere scusa è stato Alessio e non Riccardo, in questo programma funziona tutto al contrario", si legge su X in queste ore.

alessio ha detto che si è fatto male,è finita #amici25 pic.twitter.com/1864i4Cn9O — cla🔪🍎|| SIAMO A SANREMO!! (@c_cla__) February 23, 2026

Il ritiro tra le lacrime nel 2025

Gli affezionati spettatori di Amici ricorderanno che un anno fa Alessio è stato costretto a ritirarsi a causa di un serio infortunio.

A pochissime settimane dall'inizio del serale, infatti, il ballerino si fece male e dovette rinunciare al sogno di partecipare alla fase più spettacolare del talent.

A settembre il giovane si è ripresentato ai casting ed è stato scelto per la seconda volta da Emanuel Lo, suo mentore sin dall'inizio dell'avventura nella scuola.