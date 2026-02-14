Domenica 15 febbraio andrà in onda il 19° speciale di Amici, e in rete sono già disponibili le anticipazioni di tutto quello che succederà in studio. Gli allievi che convinceranno meno i giudici della puntata saranno Nicola per il ballo e Valentina per il canto, invece i migliori affronteranno l'esame per provare ad accedere al serale. Michele, Emiliano e Alex otterranno i tre "sì" che gli permetteranno di passare alla prossima fase della trasmissione.

Le critiche dei giudici ai titolari di Amici

Le anticipazioni della 19^ puntata di Amici svelano che i giudici esterni non risparmieranno critiche ai ragazzi che parteciperanno alle gare.

Valentina, ad esempio, eseguirà una cover in inglese ma sia Giusy Ferreri che Drusilla Foer le diranno che sarebbe stata molto imprecisa. Tutti questi errori costeranno caro alla titolare, che finirà ultima in classifica e non potrà essere proposta da Anna Pettinelli per l'esame.

Anche Nicola non brillerà in un passo a due con Chiara, anzi Anbeta gli dirà che sarebbe quasi sparito accanto alla professionista. La maestra Celentano interverrà per rassicurare il suo alunno e per dirgli che lavoreranno per migliorare.

Le verifiche della prossima puntata

Al termine delle gare, Maria De Filippi chiederà ai professori i nomi dei ragazzi che affronteranno l'esame per provare a conquistare la maglia del serale.

Il 15 febbraio, dunque, Emiliano ballerà una sola coreografia e riceverà subito tre "sì", invece Alex si dovrà esibire due volte per convincere anche uno scettico Emanuel Lo.

La verifica più lunga e complessa sarà quella di Michele, che in ben due occasioni avrà un "no" da Anna Pettinelli.

La docente, però, cambierà idea dopo una performance del cantante con il violoncello.

I commenti dei fan sui social

Nella puntata di Amici che andrà in onda il 15 febbraio, dunque, saranno consegnate tre maglie del serale: ad indossarle saranno il cantante Michele e i ballerini Emiliano e Alex.

"Alex è bravissimo, sono felice che sia passato"; "Contenta per tutti e tre", "Adesso mancano solo Kiara e Alessio e poi siamo al completo", "Emiliano è il migliore", "Tutti bravissimi, scelte giuste dei professori", "Molto bene", si legge su X in questi giorni.