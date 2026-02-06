Le registrazioni di Amici vanno avanti e oggi, 6 febbraio, c'è stata quella della puntata che sarà trasmessa in tv domenica prossima. Le anticipazioni del web svelano che nel 18° speciale non ci sono state eliminazioni e che Alessio non era in studio. Angie ha sostenuto l'esame per provare ad accedere al serale, ma Anna Pettinelli le ha detto di "no".

I verdetti del nuovo speciale di Amici

La fase pomeridiana di Amici è agli sgoccioli: tra poco più di un mese, infatti, inizierà il serale e nella scuola cambierà tutto.

L'obiettivo dei professori è quello di scegliere i 12 migliori talenti della classe di quest'anno, ovvero i cantanti e i ballerini che si sfideranno ogni sabato sera su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata oggi, 6 febbraio, svelano che gli insegnanti hanno esaminato diversi titolari: Angie si è esibita per provare a convincere i docenti che merita la maglia oro, ma Anna Pettinelli le ha detto di "no" e le ha impedito di accedere direttamente al serale (potrà riprovare).

Alessio del team capitanato da Emanuel Lo, invece, non era in studio e non si sa perché.

La novità delle gare più brevi

La registrazione della 18^ puntata di Amici è iniziata con le gare di canto e ballo, ma questa settimana solo 12 titolari hanno avuto la possibilità di parteciparvi.

In un daytime che è andato in onda qualche giorno fa, infatti, la produzione ha spiegato ai ragazzi che i professori sono stati chiamati ad escludere sei di loro dalle competizioni del nuovo speciale .

Gli allievi che non si sono esibiti per scelta dei loro insegnanti sono: Alex per Veronica Peparini, Emiliano per Alessandra Celentano, Valentina e Plasma per Rudy Zerbi, Michele per Lorella Cuccarini ed Elena per Anna Pettinelli.

I cantanti in bilico

Questa settimana i professori di Amici hanno preso posizione in maniera abbastanza netta: in vista dell'inizio del serale, infatti, la produzione ha chiesto ai docenti del cast di sbilanciarsi sui ragazzi che stanno seguendo da mesi.

Alla domanda "ad oggi, quale tuo allievo non porteresti al serale?", gli insegnanti di canto hanno risposto: Elena per Anna Pettinelli, Lorenzo per Lorella Cuccarini e Valentina per Rudy Zerbi.