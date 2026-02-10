Il serale di Amici si avvicina e i professori stanno continuando a fare scelte importanti per il futuro degli allievi nella scuola. Nel corso del daytime che è stato trasmesso in tv il 10 febbraio, ad esempio, la produzione ha svelato i nomi di chi non parteciperà alle gare della prossima puntata: Opi è stato escluso da Anna Pettinelli e non l'ha presa bene, ma anche Riccardo si è lamentato della decisione di Rudy Zerbi di preferirgli la nuova arrivata in squadra Elena.

Le scelte dei docenti di Amici

Giovedì 12 febbraio si registrerà una puntata di Amici molto simile a quella che è andata in onda domenica scorsa: anche questa settimana, infatti, ogni insegnante ha dovuto indicare solo due suoi allievi da far esibire in studio.

Le scelte dei sei professori del cast sono state le seguenti: Elena e Plasma per Rudy Zerbi, Michele e Lorenzo per Lorella Cuccarini, Valentina e Gard per Anna Pettinelli, Emiliano e Nicola per Alessandra Celentano, Simone e Alex per Veronica Peparini, Alessio e Kiara per Emanuel Lo.

Gli esclusi dal 19° speciale, dunque, sono: Riccardo, Caterina, Angie, Opi, Antonio e Giulia.

I commenti dei telespettatori

Opi e Riccardo sono stati quelli che si sono lamentati di più dell'esclusione dalla gara della prossima puntata, soprattutto perché i loro insegnanti gli hanno preferito Valentina ed Elena, nuove arrivate nelle rispettive squadre.

"Per me hanno ragione", "Questo meccanismo non ha senso", "Prendendo Elena, Zerbi ha tolto la possibilità ad uno dei suoi di esibirsi", "Fanno bene a lamentarsi", "Che brutta puntata ci aspetta", "Io la guarderò solo per Lorenzo", "Finalmente rivedremo Emiliano ballare", "Elena non la sopporto", si legge su X in queste ore.

Scambio di allieve tra Zerbi e Pettinelli

Il daytime di Amici del 10 febbraio si è aperto con la decisione di Valentina di accettare la proposta di Anna Pettinelli: esattamente come ha fatto Elena nelle 24 ore precedenti, la cantante ha deciso di cambiare squadra per provare a rilanciare la propria corsa verso il serale.

Dalla 19^ puntata in poi, dunque, Rudy Zerbi sarà il professore di riferimento di Elena e Anna Pettinelli quella di Valentina: di fatto i due docenti si sono scambiati le allieve.