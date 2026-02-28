Nel corso della puntata di Amici che andrà in onda il 1° marzo saranno cinque gli allievi che sosterranno l'esame per provare ad accedere al serale. Le anticipazioni del web, dunque, svelano che Gard e Nicola otterranno la maglia oro dopo una sola esibizione (il ballerino si commuoverà dedicando questo traguardo alla mamma), invece tre cantanti saranno bocciati. Anna Pettinelli dirà "no" sia a Elena che ha Plasma, invece Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini fermeranno Opi.

Le decisioni della commissione di Amici

Il 1° marzo i telespettatori assisteranno agli esami di cinque titolari di Amici, per la precisione quattro cantanti e un ballerino.

Nicola si esibirà davanti alla commissione e sarà promosso all'unanimità: l'allievo di Alessandra Celentano, dunque, passerà al serale a poche settimane dal suo ingresso nella scuola e dedicherà questo successo alla mamma tra le lacrime.

Anche Gard canterà un solo brano e convincerà i tre professori della sua categoria a consegnargli la maglia oro: l'alunno di Anna Pettinelli debutterà sul palco del prime time tra meno di un mese.

Tutti i 'no' della puntata

Un altro titolare che farà l'esame per provare ad accedere al serale nel corso dello speciale in onda il 1° marzo, è Opi.

L'allievo di Anna Pettinelli canterà due brani ma non riuscirà a convincere Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini a dargli la maglia oro.

Indispettita dalla bocciatura del suo alunno, la speaker radiofonica dirà "no" sia a Elena che Plasma spiegando che darà questo giudizio negativo a tutti fino a quando i suoi ragazzi non saranno tutti promossi alla prossima fase.

Kiara e Alessio ancora infortunati

Prima degli esami per il serale, ci saranno le consuete gare di canto e ballo ma non tutti gli allievi parteciperanno.

Nello speciale di Amici in onda il 1° marzo, dunque, non ci sarà traccia di due danzatori che sono infortunati da diverse settimane: Alessio e Kiara, alunni di Emanuel Lo, non saranno in studio e non si esibiranno per la terza puntata consecutiva.

Il prime time inizierà tra meno di un mese e i fan sono preoccupati per il futuro di entrambi i titolari che sono fermi da un po' per problemi fisici che non sono mai stati svelati in tv.