Il daytime di Amici che è andato in onda oggi, 17 febbraio, ha dato un'importante anticipazione sulla prossima puntata: domenica 22, infatti, Opi non sarà in studio e non potrà partecipare né alla gara di canto né all'esame per provare ad accedere al serale. Quest'esclusione è stata decisa da Anna Pettinelli, che si è anche confrontata con il suo allievo per spiegargli perché gli ha preferito Valentina e Gard.

La mossa della prof di Amici che spiazza

Per la seconda settimana consecutiva Opi non parteciperà alla puntata della domenica, ed è stata Anna Pettinelli a deciderlo.

Nel corso del daytime odierno, infatti, la produzione ha informato l'allievo che il 22 febbraio non si esibirà e non potrà neppure essere proposto per l'esame per accedere al serale di Amici.

Il cantante non ha reagito bene alla scelta della sua insegnante, anche perché è già la seconda volta che gli preferisce Gard e l'ultima arrivata in squadra, ovvero Valentina.

Tra il titolare e la professoressa c'è stato un duro faccia a faccia in sala prove, e alla fine lei gli ha chiarito: "Per me Gard deve prendere la maglia, invece tu e Valentina siete sullo stesso piano".

Il parere dei fan sui social

Domenica 22 febbraio, dunque, Opi non sarà in studio e non potrà gareggiare per provare a conquistare una maglia oro.

"Ma questa nuova regola non ha senso", "Preferisce i suoi compagni di squadra, è già un segnale", "Ma si lamenta sempre, basta", "Anna Pettinelli gli sta voltando le spalle, è evidente", "Quindi Valentina è arrivata adesso in squadra ed è al suo stesso livello? Male", si legge su X il 17 febbraio.

I primi tre allievi con la maglia del serale

Nella puntata di Amici che andrà in onda il 22 febbraio (ma che sarà registrata nel pomeriggio di giovedì 19) potrebbero essere consegnate altre maglie del serale.

Domenica scorsa i professori hanno detto "sì" a tre titolari della scuola, e sono stati i primi di questa edizione ad accedere alla fase che debutterà su Canale 5 dopo la seconda metà di marzo.

Ad esibirsi in prima serata, dunque, saranno sicuramente il cantante Michele del team Cuccarini, il ballerino Emiliano del team Celentano e il latinista Alex del team Peparini.