Domenica 22 febbraio andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata giovedì scorso, quella nel corso della quale sarà consegnata una nuova maglia del serale. La cantante Angie sarà l'unica a convincere i professori nel 20° speciale di quest'edizione, invece Simone riceverà due "no" da Emanuel Lo. L'ospite musicale sarà Briga, che non perderà l'occasione per polemizzare con chi ha escluso il suo nuovo brano dal Festival di Sanremo 2026.

La frecciatina dagli studi di Amici

Manca poco alla messa in onda della 20^ puntata di Amici, una delle ultime prima dell'inizio del serale.

Il 22 febbraio Maria De Filippi ospiterà Briga, amatissimo ex allievo della scuola e cantautore molto apprezzato.

Prima di presentare il suo nuovo brano intitolato Sognatori, il ragazzo si toglierà un sassolino dalla scarpa affermando: "Questo è il mio Sanremo".

Qualche giorno fa l'artista è stato a La Pennicanza per promuovere la sua canzone e Fiorello ha confermato che Carlo Conti l'avrebbe escluso dai Big di quest'anno: "Io l'avrei preso".

Dagli studi del talent dove è iniziata la sua carriera, dunque, Briga ha lanciato una frecciatina a chi non ha ritenuto il suo singolo all'altezza della kermesse che inizierà il 24 febbraio.

Ospite del ventesimo appuntamento del pomeridiano di #Amici25 sará Briga con il suo nuovo singolo “Sognatori”, singolo che lui stesso aveva presentato per #Sanremo2026 😮

Domani, alle ore 14, su #Canale5 ⭐️ pic.twitter.com/dGViEdkb0n — AMICI NEWS (@amicii_news) February 21, 2026

Gli esami di Angie e Simone

Nella puntata di Amici che andrà in onda il 22 febbraio solo due allievi avranno la possibilità di fare l'esame per provare ad accedere alla prossima fase del programma.

Angie si esibirà davanti alla commissione accompagnandosi con il pianoforte, e la sua interpretazione colpirà tutti: Rudy Zerbi si commuoverà e i tre prof di canto concorderanno nel ritenere la giovane pronta per il serale.

Simone, invece, ballerà più volte ma non riuscirà a convincere Emanuel Lo a dirgli "sì".

I giudici delle gare scelti tra il pubblico

A giudicare le gare della 20^ puntata di Amici saranno cinque persone scelte tra il pubblico: le anticipazioni del web, infatti, svelano che Maria De Filippi chiederà ad Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini di selezionare chi voterà e commenterà le esibizioni degli allievi.

A supporto di questi giurati speciali ci saranno Eleonora Abbagnato e Fiorella Mannoia.