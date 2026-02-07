Domenica 8 febbraio andrà in onda la 18^ puntata di Amici, ovvero lo speciale che è stato registrato venerdì scorso e del quale sono già disponibili tutte le anticipazioni. In studio ci saranno parecchi banchi vuoti, e saranno quelli dei sei allievi esclusi dalle gare del giorno dai loro stessi professori. Riccardo, invece, riceverà dure critiche da Anna Pettinelli per la sua interpretazione del brano Un mondo a parte.

Tanti titolari di Amici assenti

Alla puntata di Amici che sarà trasmessa in tv l'8 febbraio non parteciperanno ben sette allievi: Alessio non sarà in studio per motivi di salute, invece altri sei titolari non saranno seduti tra i banchi per volontà dei loro stessi docenti.

In settimana, infatti, ogni professore ha dovuto escludere un proprio alunno dalle gare del 18° speciale e i "prescelti" sono stati: Emiliano, Elena, Alex, Valentina, Plasma e Michele.

Questi ragazzi, dunque, domenica pomeriggio non si vedranno su Canale 5 perché la produzione non gli concederà neppure di essere spettatori delle competizioni e degli esami del giorno.

Gli esclusi non erano presenti alla registrazione e quindi alla puntata.#Amici25



News completa di @SuperGuidaTV:

Le insufficienze della prof Pettinelli

Alla gara di canto dell'8 febbraio parteciperanno solo sei allievi, e le anticipazioni del web svelano che Anna Pettinelli ne boccerà tre.

Secondo l'insegnante, infatti, Caterina non avrebbe dato la giusta interpretazione al brano Sant'allegria, Angie non sarebbe stata abbastanza intensa e Riccardo avrebbe "toppato" nel racconto del pezzo Un mondo a parte.

La professoressa criticherà aspramente il giovane definendo infantile la sua performance e paragonandola a quella di un bambino alla recita di Natale.

I commenti dei fan sui social

La notizia che ben sei titolari (sette se si considera anche Alessio, assente per motivi di salute) non parteciperanno alla puntata di Amici dell'8 febbraio, ha fatto storcere il naso a gran parte dei fan del programma.

"La puntata senza Emiliano la guardate voi", "Ma che senso ha?", "Esclusi dalle gare e anche dallo studio, mah", "Questa trasmissione sta peggiorando con il passare del tempo", "Manca poco al serale e voi tenete fuori così tante persone? Follia", "Non c'è limite al peggio", si legge su X in questi giorni.