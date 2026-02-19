Oggi, 19 febbraio, si è registrata la puntata di Amici che sarà trasmessa in tv domenica prossima, la 20^ di questa edizione. Le anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese svelano che i professori hanno consegnato solo una maglia oro: la cantante Angie è passata al serale ed è andata ad aggiungersi a Michele, Emiliano e Alex, promossi una settimana fa.

L'esito degli esami della settimana

Prosegue la corsa al serale dei titolari di Amici e nella registrazione di oggi alcuni allievi hanno avuto l'opportunità di accedere alla prossima fase del talent.

Le anticipazioni del web informano fan e curiosi del fatto che i docenti della scuola hanno esaminato diversi allievi, ma solo una è riuscita a convincere tutti e tre i prof della sua categoria di appartenenza.

Nel corso delle riprese del 19 febbraio, dunque, ad indossare la maglia oro è stata Angie: al termine di una verifica lunga e difficile, e al suo secondo tentativo, la ragazza ha ricevuto i "sì" che le servivano per entrare nel cast del prime time della trasmissione.

Una settimana fa, invece, sono stati promossi Emiliano, Alex e Michele: a circa un mese dall'inizio del serale, sono già quattro i talenti che sicuramente si esibiranno nella prima puntata.

Le esclusioni dei prof di Amici

A poche settimane all'inizio del serale di Amici il meccanismo è un po' cambiato: nei giorni che precedono una nuova registrazione, infatti, i docenti devono scegliere quali loro allievi parteciperanno alle gare e che quindi concorreranno per le maglie oro.

Queste decisioni portano all'esclusione di diversi titolari, e stavolta è stato il turno di: Caterina e Plasma per il team Zerbi, Opi per il team Pettinelli.

Anche Alessio non ha preso parte alle riprese del 19 febbraio perché è ancora alle prese con un problema fisico che lo sta tenendo "in panchina" da alcune settimane.

I fan contro Riccardo e il programma

Impossibile non accennare alle polemiche che ci sono state in settimana per il mancato provvedimento nei confronti di Riccardo.

Per giorni i fan di Amici hanno chiesto una punizione per il cantante che è stato ripreso dalle telecamere della casetta mentre faceva un gesto volgare alle spalle di Alessio, ma non sono stati accontentati.

La produzione ha deciso di non dare importanza a questo episodio, tant'è che l'allievo ha partecipato regolarmente alla registrazione del 19 febbraio e ha gareggiato come tutti gli altri.