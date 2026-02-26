La 21^ puntata di Amici è stata registrata oggi, 26 febbraio, ma andrà in onda domenica 1° marzo a partire dalle 14:00. Sul web sono già disponibili alcune anticipazioni di quello che è successo durante le riprese, a partire dai nomi degli alunni che sono passati al serale. In questo speciale gli insegnanti hanno consegnato la maglia oro a Gard e Nicola invece tutti gli altri sono ancora in attesa di un verdetto.

I promossi della settimana

C'era molta attesa per le anticipazioni della registrazione di Amici del 26 febbraio, in particolare per i nomi degli allievi che hanno sostenuto e superato l'esame per accedere al serale.

Stando a quello che è emerso al termine delle riprese di questo giovedì, i docenti del cast hanno verificato la preparazione di diversi titolari e poi hanno deciso di promuovere: Gard per il canto e Nicola per il ballo.

I ragazzi appena citati, dunque, dalla seconda metà di marzo si esibiranno in prima serata e gareggeranno con chi ha ricevuto i tre "sì" nelle settimane precedenti, ovvero Emiliano, Angie, Alex e Michele.

I titolari di Amici in crisi

Visto che il serale di Amici è alle porte, gli allievi che non indossano ancora la maglia oro stanno vivendo giornate complicate e ricche di tensione.

Tra i titolari in crisi c'è sicuramente Valentina, che nonostante il cambio di prof (è passata dalla squadra di Rudy Zerbi a quella di Anna Pettinelli) non sta riuscendo ad esprimersi al meglio e anche la sua insegnante non è convinta di volerla promuovere alla prossima fase del talent.

Anche Plasma è rimasto deluso dalla decisione del suo docente di escluderlo dalla 21^ puntata, ma grazie ad una votazione all'unanimità dei compagni ha avuto la possibilità di partecipare alla registrazione del 26 febbraio.

La giuria del serale è top secret

Il serale di Amici inizierà tra meno di un mese (non è stata svelata la data ufficiale del debutto), ma il cast è ancora incompleto.

Nelle puntate che mancano da qui alla fine del pomeridiano, infatti, i professori dovranno scegliere tutti gli allievi che schiereranno nella gara in prima serata, quelli che verranno valutati da una giuria di esperti.

Al momento non si sa ancora chi commenterà e voterà le esibizioni dei ragazzi, se ci saranno novità o se verrà riconfermato il trio dell'anno scorso formato da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario.