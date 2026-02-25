Il 26 febbraio si registrerà una nuova puntata di Amici e non tutti i ragazzi potranno esibirsi. Nel daytime che è andato in onda in queste ore, infatti, sono stati svelati i nomi di chi non parteciperà allo speciale del 1° marzo: Anna Pettinelli ha escluso Valentina, invece Rudy Zerbi ha stoppato Plasma e Riccardo.

Chi non parteciperà alla nuova puntata di Amici

Manca poco all'inizio del serale di Amici e alcuni allievi rischiano di rimanere fuori: saranno i professori a decidere chi promuovere tra i ragazzi che non indossano la maglia, e tecnicamente sono otto quelle ancora disponibili (erano 12 in totale).

Allo speciale che sarà registrato il 26 febbraio, ma che andrà in onda il 1° marzo, non parteciperanno tutti i titolari: le anticipazioni, infatti, svelano che tre cantanti non si esibiranno questa settimana per volontà dei loro docenti.

Se Anna Pettinelli ha scelto di dare una possibilità a Opi e Gard (escludendo Valentina), Rudy Zerbi ha optato per Elena e Caterina: Riccardo e Plasma, dunque, non gareggeranno con gli altri e non potranno fare l'esame per provare ad accedere al serale.

Nuove maglie oro da consegnare

Nel corso dello speciale che sarà registrato tra poche ore gli insegnanti di Amici verificheranno la preparazione di alcuni titolari ancora in bilico.

Fino ad ora sono passati al serale due ballerini (Emiliano e Alex) e due cantanti (Angie e Michele), ma già nella prossima puntata il numero di talenti in maglia oro potrebbe aumentare in maniera considerevole.

Chi non merita il serale secondo gli allievi

In questi giorni i ragazzi di Amici si sono esposti su chi di loro merita di partecipare al serale, e quelli che hanno ricevuto meno voti sono: Caterina, Plasma, Opi, Antonio, Giulia e Valentina.

Al momento sono questi i titolari che rimarrebbero fuori dal cast se le maglie oro a disposizione fossero davvero 12, ma molti fan sono convinti che alla fine del pomeridiano ci sarà un colpo di scena e ad essere promossi saranno quasi tutti gli allievi (cosa che è già successa negli anni passati).

La puntata in onda il 1° marzo sarà una delle ultime prima dell'inizio della fase più spettacolare del programma di Canale 5.