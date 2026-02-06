Nel corso della registrazione di Amici del 6 febbraio è stato svelato il meccanismo che porterà alla scelta degli allievi che parteciperanno alla prossima fase. Le anticipazioni del web, infatti, informano i fan che a partire dalla 18^ puntata non ci saranno più le sfide: chi arriverà ultimo nella gara (un cantante e un ballerino), però, non potrà fare l'esame per provare ad accedere al serale.

Importante novità ad Amici

Le anticipazioni del 18° speciale di Amici svelano un importante cambiamento che è stato apportato al meccanismo del pomeridiano: a partire da questa settimana, infatti, non ci saranno più sfide.

Ai cantanti e ai ballerini che si classificheranno all'ultimo posto nelle gare, infatti, verrà tolta la possibilità di fare l'esame per provare ad accedere al serale.

Oggi, 6 febbraio, Opi e Simone non hanno convinto i giudici con le loro esibizioni e per questo sono stati esclusi dalla lista degli allievi che si potevano presentare davanti alla commissione per tentare di avere i tre "sì" che servono per conquistare la maglia oro.

Anna Pettinelli blocca Angie

Nel corso della registrazione di Amici del 6 febbraio c'è stato il primo esame per provare ad accedere al serale.

Le anticipazioni del web svelano che Lorella Cuccarini ha proposto Angie (terza classificata nella gara di canto di oggi), ma l'allieva non ha ottenuto la maglia oro perché Anna Pettinelli le ha detto "no".

Secondo la speaker radiofonica, infatti, la titolare sarebbe troppo perfetta nelle sue esecuzioni e lei preferirebbe sentire qualche imperfezione in più.

Rudy Zerbi, invece, era favorevole al passaggio di Angie alla prossima fase del talent di Canale 5.

Tanti allievi assenti in studio

Alle riprese della 18^ puntata di Amici non hanno partecipato molti allievi: Alessio era assente probabilmente per motivi di salute, invece altri sei titolari non erano in studio perché i loro insegnanti li hanno esclusi dalle gare della settimana.

Plasma, Valentina, Elena, Michele, Emiliano e Alex non hanno preso parte alla registrazione del 6 febbraio, e di conseguenza non hanno potuto concorrere alla possibilità di sostenere l'esame per provare ad accedere al serale.