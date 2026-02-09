Il daytime di Amici che è andato in onda il 9 febbraio ha svelato al pubblico un'importante novità: Rudy Zerbi ha chiesto ad Elena di entrare a far parte della sua squadra, lasciando quella capitanata da Anna Pettinelli. La cantante ci ha riflettuto un po' e poi ha deciso di accettare la proposta di quello che d'ora in poi sarà il suo professore di riferimento. La docente di canto ha fatto lo stesso con Valentina, ma solo nei prossimi giorni si scoprirà la decisione della titolare.

La proposta del professor Zerbi ad Amici

Il serale di Amici si avvicina e gli insegnanti stanno cominciando a mettere in atto alcune strategie per provare ad avere la squadra più forte nella prossima fase del talent.

Rudy Zerbi ha convocato in sala prove Elena e le ha proposto di diventare una sua allieva: "Non sono d'accordo con quello che ti ha detto Anna. Secondo me non esiste la musica di nicchia, ma solo quella fatta bene e tu sei brava e hai qualcosa da dire. Se vuoi, ti accolgo a braccia aperte nel mio team".

La ragazza si è confrontata con la sua docente, Anna Pettinelli, e le ha comunicato che preferisce proseguire l'avventura accanto ad un professore che crede in lei.

Da questo momento in poi, dunque, Elena è un'alunna di Zerbi.

Elena ha preso la sua decisione: inizierà a lavorare con il prof Rudy Zerbi! #Amici25 pic.twitter.com/3KivSpdHxk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 9, 2026

La contromossa di Anna Pettinelli

La seconda parte del daytime di Amici del 9 febbraio è stata dedicata alla controproposta di Anna Pettinelli: sulla scia di quello che ha fatto Rudy Zerbi, la docente del cast ha convocato in sala prove e Valentina e le ha detto che la vorrebbe nella sua squadra.

"Ti ho dato una sola insufficienza dall'inizio dell'anno. Possiamo lavorare bene e divertici, vuoi venire con me? Pensaci", ha dichiarato la professoressa.

La risposta della titolare sarà resa nota nei prossimi giorni, ma già nella puntata di domani pomeriggio.

Le opinioni degli spettatori

Se Valentina dovesse accettare la proposta, ci sarebbe un vero e proprio scambio tra i team Zerbi e Pettinelli: la cantante prenderebbe il posto di Elena e viceversa.

"Questi cambiamenti non assicurano il serale a nessuna delle due, non sarei così contenta", "Per me Elena ha sbagliato", "Rudy Zerbi potrebbe essere il professore giusto per lei", "Non si capisce più nulla", "Ma si possono sostituire gli allievi a pochi giorni dall'inizio del serale? Mah", "Pessima scelta", si legge su X in queste ore.