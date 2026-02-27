Domenica 1° marzo andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata giovedì scorso e della quale sono già disponibili tutte le anticipazioni. Cinque allievi hanno sostenuto l'esame per provare ad accedere al serale, ma soltanto Gard e Nicola ci sono riusciti: Plasma ed Elena sono stati bocciati da Anna Pettinelli, invece Opi ha ricevuto il "no" di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Tutte le verifiche della prossima puntata

Nel corso dello speciale di Amici che è stato registrato il 26 febbraio sono state fatto molte verifiche, ma quasi tutte hanno avuto un esito negativo.

Se i professori di ballo hanno concordato sul fatto che Nicola merita di partecipare al serale (ha ricevuto tre "sì" dopo una sola esibizione), quelli di canto sono riusciti a promuovere esclusivamente Gard.

Opi ha potuto fare l'esame per la prima volta, ma si è imbattuto in una doppia bocciatura: il cantante ha interpretato un brano di Coez e un altro di Nek, ma non è stato promosso né da Rudy Zerbi né da Lorella Cuccarini.

L'allievo di Anna Pettinelli, dunque, al momento non è nel cast del serale e dovrà far cambiare idea a due insegnanti su tre se vorrà entrarci.

Anna Pettinelli stravolge il regolamento di Amici

Indispettita dai "no" dei colleghi a Opi, Anna Pettinelli ha deciso di attuare una strategia che è destinata a far discutere.

La professoressa di Amici, infatti, ha anticipato che da qui alla fine del pomeridiano boccerà i cantanti che faranno l'esame finché tutti i suoi alunni non andranno al serale.

Già nella 21^ puntata la docente ha impedito a Elena e Plasma di indossare la maglia oro, e lo ha fatto dicendo "no" ad entrambi per due volte consecutive.

I migliori nelle gare della settimana

I giudici del 21° speciale di Amici sono stati Don Joe e Irene Grandi per il canto, Giorgio Madia e Francesca Bernabini per il ballo.

Elena e Nicola sono gli allievi che hanno convinto di più, e come premio hanno potuto sostenere l'esame per provare ad accedere al serale (lei è stata bocciata, lui è stato promosso a pieni voti).

Valentina, infine, non ha partecipato alla registrazione perché Anna Pettinelli l'ha esclusa durante la settimana preferendole Opi e Gard.