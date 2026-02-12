Sono terminate poco fa le riprese del 19° speciale di Amici, e in rete stanno circolando le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio. In questa registrazione tre allievi sono passati al serale, ma due di loro hanno dovuto far cambiare idea ad un professore della propria categoria di appartenenza: Alex si è esibito due volte per ottenere il "sì" di Emanuel Lo, invece Michele ha cantato tre brani per convincere Anna Pettinelli a dargli la maglia oro.

Le verifiche in onda il 15 febbraio

Le anticipazioni della 19^ puntata di Amici svelano che ben tre allievi sono stati promossi al fase del talent che inizierà a metà marzo, il serale.

Emiliano è arrivato primo nella gara giudicata da Raimondo Todaro e, Oriella Dorella e Anbeta, quindi si è presentato davanti alla commissione di danza e ha eseguito una coreografia su richiesta di Alessandra Celentano.

Il giovane titolare della scuola ha ricevuto subito tre "sì" e poi ha indossato l'ambita maglia oro.

La verifica di Alex, invece, è stata un po' più lunga: Emanuel Lo ha detto "no" al latinista dopo aver visto un passo a due con Alessia, poi ha cambiato idea dopo un assolo che ha coinvolto tutto il pubblico.

Il primo cantante di Amici al serale

Il primo posto nella gara di canto giudicata da Giusy Ferreri e Drusilla Foer, invece, ha permesso a Michele di fare l'esame per provare ad accedere al serale.

Le anticipazioni della registrazione del 19° speciale, dunque, svelano che l'allievo di Lorella Cuccarini si è esibito tre volte perché Anna Pettinelli non era convinta di dargli la maglia: dopo la terza performance eseguita con l'accompagnamento del violoncello, però, la professoressa si è decisa a dire "sì" al cantante del team rivale.

Le opinioni dei fan sui social

La notizia dell'accesso al serale di Emiliano, Michele e Alex è stata accolta con entusiasmo dalla maggior parte dei fan di Amici.

"Lo meritano tutti e tre", "Bene", "Sono d'accordo", "Finalmente un po' di meritocrazia", "Felice per loro", "Evviva", "Oggi possiamo festeggiare", "Si era capito già dai daytime di questa settimana che sarebbero passati loro", "Finalmente una cosa giusta in questo programma", si legge su X il 12 febbraio.