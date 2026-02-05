Non accennano a placarsi le critiche nei confronti degli allievi di Amici 25, in particolare verso i cantanti della classe di quest'anno. Sui social, infatti, c'è chi ha fatto notare che i video delle esibizioni dei bambini in gara a The Voice Kids riceverebbero molti più apprezzamenti di quelli dei ragazzi della scuola, e il motivo sarebbe un'evidente differenza di talento tra i due gruppi.

Il successo dei piccoli talenti di The Voice Kids

L'edizione 2025/2026 di Amici è cominciata da diversi mesi, ma la maggior parte degli allievi sembra non aver ancora fatto breccia nel cuore del pubblico.

Di settimana in settimana, infatti, sembrano aumentare i "detrattori" dei titolari della classe, soprattutto quelli della categoria canto.

Poche ore fa, ad esempio, su X è apparso un messaggio che ha ricevuto molti apprezzamenti ed è stato condiviso da centinaia di fan del programma di Canale 5.

"I bambini di The Voice Kids sono molto più bravi dei ragazzi di Amici, basta vedere che i video delle loro esibizioni diventano virali e quelle degli altri no", ha sottolineato un attento utente.

Il parere di una parte del pubblico di Amici

Tra i fan di Amici c'è chi non apprezza gli allievi di quest'anno, né i "veterani" né quelli che sono entrati nella scuola nel corso del pomeridiano.

"I cantanti di quest'edizione sono inascoltabili", "Quest'anno non emerge nessuno", "I bimbi di The Voice Kids sono molto più talentuosi", "Perché ad Amici ci sono cantanti?

", "Moto più bravi e intonati di quelli che stanno nella scuola", "Quei bambini sono un'altra cosa e hanno 10 anni di meno", "Quei piccoletti farebbero le scarpe alla maggior parte degli alunni del talent", si legge su X in questi giorni.

Si avvicina la fase serale del talent

Il 6 febbraio si registrerà una puntata di Amici che potrebbe essere decisiva per alcuni titolari della classe.

I professori stanno iniziando a pensare seriamente ai ragazzi che meriterebbero di più di esibirsi sul palco del serale, e già nel prossimo speciale potrebbero sceglierne qualcuno.

Le gare di questa settimana potrebbero aiutare i docenti a capire se c'è già un cantante o un ballerino già pronto ad indossare l'ambita maglia oro.