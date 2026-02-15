Il futuro di Riccardo Stimolo sarà nella scuola di Amici? I fan se lo stanno chiedendo da quando sul web si è diffuso un video nel quale si vede il cantante riprodurre un gesto volgare alle spalle di Alessio, con il quale stava litigando. Se una parte del pubblico ha chiesto a gran voce la squalifica del ragazzo, dall'altra c'è chi ha pubblicato una foto che mostrerebbe il titolare in macchina fuori dagli studi Elios dopo le polemiche di questi giorni.

Lo scatto che fa discutere i fan di Amici

Da giorni molti fan di Amici stanno chiedendo l'espulsione di Riccardo per il gesto volgare che avrebbe fatto alle spalle di Alessio, una mancanza di rispetto che secondo una parte del pubblico meriterebbe un provvedimento disciplinare.

Ad oggi, 15 febbraio, il programma non si è ancora esposto su questa faccenda e il silenzio degli addetti ai lavori non sta facendo altro che alimentare le proteste di chi è convinto che il cantante dovrebbe essere cacciato dalla scuola.

In queste ore, però, sui social si è diffuso uno scatto che potrebbe aiutare a fare chiarezza sul futuro del giovane nel talent: in una foto si vedrebbe Riccardo in macchina (sul sedile del passeggero) che starebbe uscendo dagli studi di Cinecittà dove si registra la trasmissione e dove si trova anche la casetta che ospita tutti gli allievi.

C'è da precisare che non si sa se quest'immagine è recente e soprattutto se la persona che si vede in auto è davvero il cantante che in questi giorni è al centro delle polemiche: la fotografia, infatti, è fatta da lontano e zoomando non si vede nitidamente il volto della persona che è stata immortalata.

I commenti degli utenti di X

Qualora la foto mostrasse davvero Riccardo fuori dagli studi, non sarebbe da escludere un suo addio ad Amici dopo le polemiche che lo hanno travolto nell'ultima settimana.

"O è uscito o lo stanno accompagnando da qualche parte", "Sarà la volta buona?", "Che significa?" "Quindi è uscito davvero?", "Lo hanno cacciato?", "Ma è lui? Non si vede bene", "Tutto può essere", "Sapremo di più nel daytime di lunedì", "Ci stiamo illudendo", "A me sembra lui", "Magari fosse lui", si legge su X in queste ore.

Le anticipazioni della puntata del 15 febbraio

Riccardo non sarà tra i protagonisti dello speciale di Amici in onda il 15 febbraio: il cantante, infatti, non parteciperà alla gara per scelta di Rudy Zerbi, che in settimana gli ha preferito Elena e Plasma.

In questa puntata tre allievi otterranno la maglia del serale: il cantante Michele e i ballerini Emiliano e Alex.