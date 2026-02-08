Oggi, 8 febbraio, inizierà ufficialmente la corsa degli allievi di Amici verso la fase più importante del programma: il serale. I professori avranno la possibilità di esaminare la preparazione dei titolari dopo le consuete gare di canto e di ballo, ma solo chi otterrà tre "sì" conquisterà l'ambita maglia oro. La produzione mette a disposizione 12 posti nel cast del prime time, e a contenderseli sono in 18.

Svolta importante nel pomeridiano di Amici

La puntata di Amici che andrà in onda l'8 febbraio sarà la prima in cui i professori avranno la possibilità di proporre uno o più allievi per il serale.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che nel corso del 18° speciale sarà Lorella Cuccarini a fare il nome di una titolare che secondo lei merita di partecipare alla prossima fase.

Angie si esibirà davanti alla commissione, ma non riuscirà ad ottenere i tre "sì" che servono per entrare nel cast del prime time: sarà Anna Pettinelli a bloccare la corsa della cantante perché la trova troppo precisa e per questo poco emozionante e credibile.

Sei eliminazioni in arrivo

La corsa verso il serale di Amici, dunque, inizierà ufficialmente l'8 febbraio: gli insegnanti avranno poco più di un mese per scegliere i talenti che dalla metà di marzo si esibiranno in prima serata su Canale 5.

La produzione ha già svelato il numero massimo di allievi che potranno indossare la maglia oro: al momento sono 12 i posti disponibili nel cast del serale e a sfidarsi per occuparli sono in 18.

Salvo cambi di programma (come l'aumento delle felpe dorate a disposizione), nelle prossime puntate i docenti dovranno eliminare 6 titolari.

Tutti gli alunni assenti l'8 febbraio

Allo speciale del 8 febbraio non parteciperanno ben sette allievi, ovvero i sei che i professori hanno escluso dalle gare di questa settimana e il ballerino Alessio per questioni di salute.

Nei giorni scorsi gli insegnanti hanno anche fatto i nomi dei ragazzi che, ad oggi, non porterebbero al serale e sono: Elena per Anna Pettinelli, Valentina per Rudy Zerbi, Kiara per Emanuel Lo, Lorenzo per Lorella Cuccarini, Antonio per Alessandra Celentano e uno tra Giulia e Simone per Veronica Peparini.