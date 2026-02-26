Al termine della registrazione di Amici del 26 febbraio, Anna Pettinelli ha fatto una rivelazione che ha sorpreso tutti. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che l'insegnante ha dichiarato che dirà "no" a tutti i cantanti che faranno l'esame finché tutti i suoi alunni non saranno nel cast del serale. Oggi, ad esempio, la professoressa ha bocciato Elena e Plasma due volte.

La strategia dell'insegnante di Amici

Tra le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata oggi, 26 febbraio, ce ne è una alquanto sorprendente.

Poco prima della fine dello speciale, infatti, Anna Pettinelli ha chiesto di poter mostrare un video nel quale affermava che finché tutti i suoi allievi non saranno nel cast del serale lei dirà "no" a tutti.

I cantanti che faranno l'esame per provare ad accedere alla prossima fase del talent, dunque, verranno bocciati dalla docente fino a quando il suo intero team non sarà promosso.

Ad oggi l'insegnante ha potuto consegnare la maglia oro solo a Gard, quindi in bilico ci sono ancora Opi e Valentina.

Il parere dei telespettatori

La strategia che Anna Pettinelli ha cominciato a mettere in atto nella registrazione di Amici del 26 febbraio, ha stupito tutti sia in studio che a casa.

"Ma ha già Gard al serale, perché non dare la possibilità anche agli altri?", "Ma che ragionamento è?", "Tutto no sense", "Queste ripicche non si fanno neanche all'asilo", "Ma che sta combinando?", "Non sopporto più questa donna", "Ma basta", "Mancanza di empatia e di obiettività", "Cambiate professori l'anno prossimo", si legge su X in queste ore.

Le bocciature della settimana

Coerentemente con quello che ha dichiarato alla fine della 21^ registrazione di Amici, oggi Anna Pettinelli ha detto "no" a tutti i cantanti che hanno fatto l'esame e che non appartengono alla sua squadra.

Dopo aver consegnato la maglia oro a Gard, la professoressa ha ascoltato e poi bocciato Elena e Plasma, entrambi alunni di Rudy Zerbi.

Stando a quello che ha detto in studio, la docente prenderà in considerazione l'ipotesi di dire "sì" a qualche titolare solo dopo che Opi e Valentina avranno conquistato il pass per la prossima fase del talent.