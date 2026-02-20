Oggi, 20 febbraio, è andato in onda un daytime di Amici quasi interamente dedicato a Riccardo e alle scuse che ha deciso di fare a tutti i suoi compagni per gli errori che ha commesso da quando è nella scuola. A colpire i telespettatori, però, è stata la reazione di Alessio al gesto del cantante: dopo aver ascoltato il discorso in silenzio, il ballerino si è allontanato senza dire una parola.

L'allievo di Amici chiede scusa a tutti

A pochi giorni dalle messa in onda di un nuovo speciale di Amici, i telespettatori hanno assistito ad un momento molto particolare che ha coinvolto tutti i titolari.

Riccardo ha convocato i compagni di classe in una stanza della casetta, si è messo di fronte a loro e ha chiesto scusa per gli errori che ha commesso negli ultimi mesi.

Senza mai scendere nei dettagli di quello che ha fatto e che ha detto, il cantante ha provato a giustificarsi raccontando del bullismo che avrebbe subito quando era piccolo, in particolare delle tante volte in cui sarebbe stato escluso perché non abbastanza all'altezza delle situazioni.

Nel DayTime di oggi Riccardo chiede scusa a tutti i suoi compagni: “vi rinnovo le mie scuse, non è per niente stato facile per me”.#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) February 20, 2026

Il silenzio del ballerino Alessio

Le scuse di Riccardo sono state molto commentate sui social, e la maggior parte dei fan di Amici non ha gradito quello che è successo nella casetta.

Il cantante non ha fatto neppure un accenno al gesto volgare che ha fatto alle spalle di Alessio qualche giorno fa (documentato in un video che è virale da quasi una settimana), ma soprattutto le sue scuse sono state generali e non al ballerino che ha preso in giro in un momento di tensione.

I telespettatori hanno notato che l'alunno di Emanuel Lo ha ascoltato il discorso del compagno di classe (era seduto in gradinata con tutti gli altri), ma ha scelto di andare via immediatamente e senza fare commenti.

L'opinione dei fan sui social

Mentre andavano in onda le scuse di Riccardo, gli occhi dei fan di Amici erano tutti su Alessio. "Lo ha guardato male ed è scappato appena ha potuto, bravo", "Non gli ha creduto, è palese", "Si doveva scusare solo con una persona, e non l'ha fatto", "Alessio, Angie e Valentina se ne sono andati subito", "Al suo posto gli avrei lanciato una scarpa", "Grande, ha fatto bene ad andarsene immediatamente", "Perché non hanno fatto parlare anche Alessio?", "Parlano sempre in generale, è tutta fuffa", si legge su X il 20 febbraio.