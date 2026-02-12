In queste ore sui social si sta parlando molto di un breve video nel quale si vede Riccardo di Amici fare un gesto facilmente fraintendibile. Secondo tanti fan del programma, infatti, il cantante avrebbe preso in giro Alessio mimando una mossa volgare mentre stavano discutendo nel giardino della casetta.

Il video dal daytime di Amici

Sono passati pochi mesi da quando Riccardo si è scusato pubblicamente per le offese che aveva scritto sui social diversi anni fa, una serie di commenti negativi che i fan di Amici avevano riportato in auge per dimostrare che non sarebbe la persona che si mostra in televisione.

Guardando il daytime dell'11 febbraio, però, alcuni attenti spettatori hanno notato un gesto del cantante che ha scatenato nuove critiche nei suoi confronti.

Stando a quello che si dice in queste ore sul web, l'allievo avrebbe mimato un gesto volgare mentre litigava con Alessio nel giardino della casetta: su X sta circolando un video di due secondi che dimostrerebbe la presa in giro del titolare del team Zerbi alle spalle del ballerino con il quale aveva appena discusso davanti alle telecamere.

Il pubblico contro il cantante

Secondo molti fan di Amici, dunque, Riccardo si sarebbe reso protagonista di un gesto inaccettabile che sarebbe stato inserito per errore nel daytime di mercoledì scorso.

"Questo gesto volgare verso Alessio è inammissibile", "Vogliamo fare qualcosa o dobbiamo continuare a far finta di nulla?", "Disgustoso", "Lui è lo stesso che si è scusato per gli insulti di quando era adolescente, che schifo", "Si comporta come un dodicenne", "Le maschere cadono sempre", "Ma perché questo soggetto è ancora lì dentro?", "Non lo sopporto più", "Con questo gesto ha toccato il fondo", "Si è confermato quello che è ", "E lui sarebbe cambiato?", "Gravissimo"; si legge su X in queste ore.

Il motivo della lite nella casetta

Nei giorni scorsi Alessio e Riccardo si sono scontrati perché quest'ultimo non ha apprezzato il fatto che il ballerino ha candidato Emiliano all'esame per il serale e non il suo amico Alex.

Tra i due c'è stato un vivace battibecco nel giardino della casetta, ed è proprio in quel frangente che molti fan di Amici avrebbero notato un gesto equivoco del cantante che in queste ore è al centro delle polemiche.