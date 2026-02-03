Il daytime di Amici che è andato in onda oggi, 3 febbraio, ha informato i telespettatori di un'importante novità che riguarda la prossima puntata: le gare dello speciale in onda domenica saranno ridotte, nel senso che ben sei titolari non vi parteciperanno per volontà dei professori. Emiliano, Plasma, Valentina, Elena, Alex e Michele sono stati esclusi dalle competizioni che potrebbero portare alle assegnazioni delle prime maglie del serale.

L'anticipazione che spiazza i ragazzi di Amici

Il litigio tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ad Amici sembra essere già acqua passata: il 3 febbraio, infatti, il pubblico ha scoperto cosa accadrà nella prossima puntata che andrà in onda su Canale 5.

Nel corso dello speciale che sarà trasmesso in tv domenica 8, infatti, le gare di canto e di ballo saranno più brevi del solito: su suggerimento della produzione, ogni professore ha dovuto scegliere due suoi allievi che si esibiranno in studio.

Emanuel Lo è stato l'unico a non dover prendere una decisione perché il suo team è composto solo da Alessio e Kiara, invece gli altri docenti hanno puntato su: Riccardo e Caterina (Zerbi), Opi e Gard (Pettinelli), Angie e Lorenzo (Cuccarini), Giulia e Simone (Peparini), Nicola e Antonio (Celentano).

Nella puntata di domenica si esibiranno:



Veronica: Giulia e Simone

Emanuel Lo: Alessio e Kiara

Rudy Zerbi: Caterina e Riccardo

Celentano: Antonio e Nicola

Pettinelli: Gard e Opi

Cuccarini: Angie e Lorenzo



Gli esclusi non si esibiranno.#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) February 3, 2026

Chi è escluso dalle nuove gare di canto e ballo

Le scelte dei professori hanno portato all'esclusione di sei allievi dalle gare della prossima puntata di Amici.

Anna Pettinelli ha deciso di tenere in panchina Elena, Rudy Zerbi ha messo in stand-by Plasma e Valentina, Lorella Cuccarini ha optato per Michele, Alessandra Celentano per Emiliano e Veronica Peparini per Alex.

La produzione non ha svelato i criteri dei docenti, e questo mistero non ha fatto altro che aumentare la confusione nei ragazzi che non sanno ancora cosa accadrà in studio.

Riccardo ha ipotizzato che dal prossimo speciale gli insegnanti potrebbero iniziare ad assegnare le maglie del serale, e magari potrebbero partire esaminando chi farà bene nelle gare di canto e di ballo di quel giorno.

Le opinioni degli spettatori sui social

Questa novità non è stata accolta benissimo dai fan di Amici, soprattutto perché non si sa ancora a cosa porterà.

"Ma a che serve tutto ciò?", "Non sia mai che escludono Riccardo da qualcosa", "Si sta cadendo nel ridicolo sempre di più", "Il senso quale sarebbe?", "Ma perché?", "Bah", si legge su X il 3 febbraio.