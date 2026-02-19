Sta facendo molto discutere un'anticipazione che è trapelate al termine della registrazione di Amici del 19 febbraio: le gare di canto e ballo della puntata che andrà in onda domenica prossima, infatti, sono state giudicate da cinque signori scelti a caso tra il pubblico. I titolari, dunque, si sono esibiti e poi sono stati votati da persone inesperte che potevano farsi aiutare da Eleonora Abbagnato e Fiorella Mannoia.

Cambia ancora il meccanismo di Amici

Sono terminate da poco le riprese della puntata di Amici che andrà in onda il 22 febbraio, la 20^ di questa edizione e una delle ultime prima dell'inizio del serale.

A spiazzare i fan è stata la notizia che le gare di questo speciale sono state giudicate da persone scelte a caso tra il pubblico presente in studio.

Stando alle anticipazioni del web, Maria De Filippi e Alessandra Celentano hanno indicato i due giurati del ballo e Lorella Cuccarini i tre del canto: a supporto di questi cinque giudici improvvisati c'erano Eleonora Abbagnato e Fiorella Mannoia.

🔴 A giudicare le gare: gente del pubblico scelta a caso dai prof, con Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato di supporto 🔴#Amici25 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) February 19, 2026

La reazione a caldo dei telespettatori

Quest'anticipazione ha lasciato senza parole la maggior parte dei fan di Amici, soprattutto chi è consapevole di quanto si stanno giocando i titolari che ancora non hanno conquistato la maglia del serale.

"Ma seriamente?", "Stanno superando il limite dell'assurdo", "Ma cosa ne capisce il pubblico di canto e ballo? Vanno a simpatia", "Sempre peggio", "Sono impazziti, non c'è altra spiegazione", "Non so se ridere o piangere", "Avranno finito il budget per gli ospiti", "Non ci possono credere", "Se ne inventano una peggio dell'altra", "Questo programma non ha più senso, è arrivato il momento di chiudere", "Sono perplessa", "Io ho finito le parole per insultarli", si legge su X il 19 febbraio.

Le classifiche della settimana

I cinque signori del pubblico, supportati da Eleonora Abbagnato e Fiorella Mannoia, hanno dato voti che sono serviti a stilare le classifiche della 20^ puntata di Amici.

Lorenzo, Angie e Riccardo si sono piazzati sul podio della categoria canto, invece nel ballo hanno brillato Nicola e Simone.

Elena e Giulia, invece, non hanno convinto e per questo sono finite all'ultimo posto.