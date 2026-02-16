Molti fan di Amici aspettavano con ansia il daytime del 16 febbraio per scoprire se si sarebbe parlato di Riccardo e delle polemiche che lo hanno travolto nei giorni scorsi. Nella puntata odierna, però, non è stato fatto neppure un accenno al gesto volgare che il cantante avrebbe fatto alle spalle di Alessio, quello per il quale tanti spettatori hanno chiesto una severa punizione. Qualcuno, inoltre, ha notato che il giovane avrebbe iniziato a seguire tre account su Instagram a orari insoliti e questo potrebbe essere un indizio sul suo futuro nel talent.

Nessuna risposta dal programma al pubblico di Amici

Il futuro di Riccardo sarà nella scuola di Amici? I fan se lo stanno chiedendo da quando in rete è diventato virale un video nel quale il giovane sembra mimare un gesto volgare alle spalle di Alessio, con il quale stava litigando.

Una parte del pubblico era convinta che questa vicenda sarebbe stata affrontata nel daytime, ma così non è stato: la puntata che è andata in onda il 16 febbraio, infatti, è stata interamente dedicata alle reazioni di alcuni allievi a quello che è successo domenica in studio.

Il cantante che da giorni è al centro delle polemiche, dunque, si è intravisto a malapena, ma non è stato fatto neppure un accenno ai provvedimenti disciplinari che molti telespettatori stanno chiedendo nei suoi confronti.

Le mosse su Instagram che non passano inosservate

Sempre oggi, 16 febbraio, alcuni attenti fan di Amici hanno notato un dettaglio che potrebbe confermare la teoria secondo la quale Riccardo non sarebbe più nella scuola.

"Ha iniziato a seguire tre persone su Instagram, la devo prendere una conferma che è uscito?", si legge su X in queste ore.

Ad insospettire i curiosi è soprattutto il fatto che quest'attività social del cantante sarebbe avventura in orari insoliti, quindi quando i titolari non potrebbero usare il cellulare.

questa cosa che ha iniziato a seguire tre persone la devo prendere come una conferma che é uscito? #amici25 pic.twitter.com/AJBUb5RfCV — cecia (@ffraanks) February 16, 2026

Il malcontento dei telespettatori

Mentre su Canale 5 andava in onda il daytime di Amici, su X sono stati pubblicati tantissimi commenti contro la decisione del programma di non affrontare la "questione Riccardo".

"Pretendo di vedere la sua eliminazione, avete tempo fino a domani", "Neanche oggi lo abbiamo visto con le valigie in mano", "Deve essere cacciato", "Questa cosa ha avuto una risonanza mediatica enorme, non la possono ignorare", si legge sui social.