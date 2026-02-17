Da giorni sul web non si parla d'altro che del gesto volgare che Riccardo ha fatto alle spalle di Alessio durante una discussione, un comportamento che ha indignato tutto il pubblico di Amici. Chi si aspettava che il cantante venisse punito con la squalifica o con un altro severo provvedimento, però, è stato smentito dalla sua ospitata in radio insieme a Elena per promuovere i nuovi inediti.

Nessun provvedimento disciplinare per Riccardo

Per giorni i fan di Amici si sono chiesti se Riccardo sarebbe stato punito per il gesto che ha fatto alle spalle di Alessio, e l'altra sera hanno avuto una risposta.

Il 16 febbraio, infatti, i cantanti della scuola sono stati ospiti in un programma di Radio Deejay per promuovere i loro nuovi inediti e non mancava nessuno.

Guardando questa trasmissione in live, dunque, gli spettatori del talent hanno scoperto che Riccardo non è stato squalificato e molto probabilmente non riceverà neanche un richiamo per il comportamento che ha indignato tutto il pubblico.

NOOO RAGAZZI NON È STATO SQUALIFICATO #amici25 pic.twitter.com/G7S33CfVtE — LUTTO VAMPIRESCO PER SEMPRE (@Dany03__) February 16, 2026

La reazione dei fan di Amici sui social

La notizia che Riccardo è ancora è nella scuola di Amici ha scatenato i fan che si aspettavano quantomeno un provvedimento, infatti sui social si possono trovare tantissimi commenti contro il ragazzo ma soprattutto contro il programma.

"Non lo hanno squalificato, non ci credo", "Una vergogna", "Non ho parole", "Lo dico dall'inizio che è protetto", "Non solo è ancora dentro, ma gli fanno fare pure le interviste per promuovere l'inedito, follia", "Siete imbarazzanti, state facendo finta di nulla", "Avete cacciato gente perché faceva tardi o perché non puliva e lui è ancora lì dopo quel gesto orrendo", "Questo programma mi lascia sempre più allibita", si legge su X in queste ore.

Il silenzio dei diretti interessati

Se qualche mese fa Riccardo si è esposto in prima persona per scusarsi degli insulti che aveva rivolto ad alcuni utenti quando era un adolescente, in questo caso le cose stanno andando diversamente.

Il cantante, Alessio e la produzione di Amici non si sono ancora pronunciati sul gesto che ha spinto tantissimi fan a chiedere la squalifica del titolare del team Zerbi, anzi questo silenzio generale sta facendo arrabbiare ancora di più i telespettatori.