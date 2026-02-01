Sono passati più di quattro mesi dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Amici e la classe è cambiata moltissimo per volontà dei professori e dei giudici delle sfide. Come ha fatto notare una fan su X, ben nove allievi che avevano ottenuto la maglia nella prima puntata non sono più nel cast: alcuni sono stati eliminati e altri si sono ritirarsi durante il percorso al pomeridiano.

Stravolto il cast di quest'edizione di Amici

Il 1° febbraio è andata in onda la puntata in cui Maria Rosaria è stata eliminata da Amici: la ballerina ha perso la sfida e ha dovuto rinunciare al sogno di partecipare al serale, su Canale 5 da metà marzo.

L'uscita della latinista dalla scuola, però, è l'ennesima di un titolare da quando è cominciata quest'edizione del talent: da fine settembre ad oggi, infatti, ben nove ragazzi sono tornati a casa per loro scelta oppure per volontà di giudici/professori.

La classe che si è formata nel primo speciale di questa stagione, dunque, è stata dimezzata: all'esordio gli insegnanti avevano scelto 18 alluni e 9 di loro non sono più seduti tra i banchi.

Le critiche dei fan al programma

La notizia che la classe di Amici 25 è stata dimezzata dall'inizio dell'anno scolastico, ha spinto molti fan ad esporsi per esprimere una certa perplessità sulle decisioni dei professori.

"Un successo mi dicono", "Hanno fatto una strage, soprattutto nella classe di ballo", "Che roba assurda", "Sono usciti tutti tranne chi lo merita davvero", "Questa cosa non era mai successa", "Ne sono saltati 9 e ne sono rimasti 9, di cui uno è del cast dell'anno scorso (Alessio)", "Pessima edizione", "La fine è vicina?", "Stanno gestendo tutto male", "Tutto flop, dagli inediti alle dinamiche", si legge su X in questi giorni.

Chi è fuori dalla scuola e le motivazioni

Dei 18 allievi che sono stati scelti nella prima puntata di Amici, nella scuola ne sono rimasti solo 9.

Le cantanti Michelle e Penelope si sono ritirate perché non si sentivano a loro agio, invece Francesco, Flavia e Pierpaolo sono stati mandati via dai loro stessi insegnanti.

Anna e Maria Rosaria, invece, sono solo alcune delle alunne che hanno dovuto abbandonare il programma dopo aver perso una sfida, quindi per volontà di giudici esterni.