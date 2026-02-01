Quest'edizione di Amici sta spiazzando il pubblico puntata dopo puntate, e non sempre in positivo. Il 1° febbraio, ad esempio, diversi fan hanno notato che in questa stagione gli autori non starebbero puntando su una dinamica che ha sempre fatto gola ai telespettatori: le storie d'amore tra gli allievi. Dopo Flavia e Plasma, anche Riccardo e Maria Rosaria sono stati separati e chi è rimasto nella scuola prosegue la corsa verso il serale da single.

Salta la dinamica delle coppie

L'edizione 2025/2026 di Amici sta per giungere al suo punto di svolta (l'inizio del serale), ma tra i fan c'è molta perplessità per le dinamiche che stanno proponendo gli autori nell'ultimo periodo.

Nel giro di poche puntate, infatti, tutte le coppie che si sono formate nella casetta durante l'anno scolastico sono state separate: Flavia è stata mandata via da Anna Pettinelli e ha dovuto salutare Plasma, Maria Rosaria ha perso la sfida e ha detto "arrivederci" a Riccardo.

Prima Flavia, poi Maria Rosaria…il fattore coppie non quest’anno non conta quindi #Amici25 — CuoreBianconero 🤍🖤 (@FranciJuveADP) February 1, 2026

Se in passato l'amore è stato uno degli argomenti più gettonati nei daytime, in questa stagione del talent non è così e la conferma arriva dal pochissimo spazio che è stato dato alle relazioni sentimentali tra gli allievi quando ancora vivevano sotto lo stesso tetto.

Il parere degli spettatori di Amici

Chi segue Amici da anni ha notato che in quest'edizione le coppie non sono mai finite al centro delle dinamiche, tant'è che sono state separate tutte prima dell'inizio del serale.

"Prima Flavia e poi Maria Rosaria, il fattore coppie non conta più"; "L'eliminazione di allievi in coppia è una cosa più unica che rara", "Chissà cosa stanno escogitando, perché questa cosa è no sense", "Quest'anno odiano le coppie", "Hanno scoppiato tutti, ma che succede?", "In quest'edizione non c'è una cosa che ha senso", si legge su X in questi giorni.

Dubbi sui legami nati tra gli alunni

La scelta degli autori di dare poco spazio alle coppie di quest'anno, non permette ai fan di essere aggiornati su come stanno le cose attualmente.

In rete si vocifera che Plasma e Flavia si sarebbero lasciati subito dopo l'eliminazione di lei da Amici, invece su Riccardo e Maria Rosaria non ci sono novità neppure ora che la ballerina è tornata a casa.